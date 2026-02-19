Пожизненное вместо казни: экспрезидент Южной Кореи получил строжайший приговор за попытку военного положения

Южнокорейский суд приговорил бывшего президента Юна Сок Йоля к пожизненному заключению за попытку введения военного положения в 2024 году. Об этом сообщает Reuters . Решение стало беспрецедентным для политической истории страны и фактически поставило точку в одном из самых громких процессов последних лет.

Суд признал Юна Сок Йоля виновным в подрыве конституционного строя Южной Кореи – прокуроры требовали смертной казни

Прокуратура настаивала на смертной казни. По версии обвинения, инициированное Юном военное положение было "неконституционным и незаконным", а его последствия могли привести к разрушению либерально-демократического строя государства. В январе прокуроры заявили, что действия экспрезидента взорвали работу Национальной ассамблеи и Центральной избирательной комиссии, поставив под угрозу функционирование ключевых государственных институций.

Суд согласился с тем, что решение о введении военного положения выходило за пределы полномочий и создавало серьезную угрозу конституционному порядку. В то же время вместо смертного приговора, на котором настаивало обвинение, было назначено пожизненное заключение.

65-летний Юн Сок Йоль свою вину отрицает. Он заявляет, что действовал в рамках президентских полномочий и пытался привлечь внимание к, по его словам, блокированию работы правительства оппозиционными силами. Защита настаивала, что решение о военном положении было политическим шагом, а не попыткой узурпации власти.

Южная Корея формально сохраняет смертную казнь, но практически ее не применяет с 1997 года. В последний раз смертный приговор в стране выносили в 2016 году, но исполнение наказания не состоялось. Поэтому решение суда о пожизненном заключении фактически означает максимально суровое наказание в современных условиях.

Это уже не первый приговор по делам, связанным с бывшим президентом. 16 января суд в Сеуле приговорил Юна к пяти годам лишения свободы за препятствование попыткам его ареста после провала инициативы с военным положением. Кроме того, 28 января был вынесен приговор и бывшей первой леди Ким Кен Хи – ее приговорили к одному году и восьми месяцам заключения за получение роскошных подарков в обмен на содействие в деловых вопросах.

Таким образом, дело Юна Сок Йоля стало одним из самых громких политических процессов в современной истории Южной Кореи, продемонстрировав, что даже самые высокие должностные лица могут быть привлечены к ответственности за попытки вмешательства в конституционный строй.

