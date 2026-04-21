Издание The New York Times опубликовало статью о неординарных стратегиях, к которым прибегали украинские представители во время переговоров с Вашингтоном. Чтобы найти общий язык с Белым домом и предотвратить полную потерю Донецкой и Луганской областей, украинская сторона предложила идею создания особого региона под названием "Донниленд".

Этот шаг, хотя и имел частично юмористическую окраску, преследовал цель вполне серьезной политической цели — апеллировать к личности Дональда Трампа.

"Это название, упомянутое украинским чиновником частично в шутку, было попыткой убедить Белый дом не приставать к территориальным требованиям России, которые предусматривают передачу под ее контроль всей территории Донбасса", — отмечает NYT.

В рамках этой инициативы переговорщики пошли еще дальше: создали для потенциального "Донниленда" флаг в зелено-золотом цвете и даже написали "национальный гимн" с помощью искусственного интеллекта. Более того, рассматривалась возможность участия Совета мира Трампа в управлении этим регионом.

Параллельно обсуждался другой сценарий — превращение подконтрольной Украине части востока в полуавтономную оффшорную зону по примеру европейского княжества.

"Еще один вариант звучал на переговорах — сделать из незахваченной Россией части Донбасса "Монако"... Фраза "модель Монако" даже фигурировала в проектах договоров", — пишет издание.

По мнению журналистов, такие предложения демонстрируют новую мировую реальность, в которой правительства вынуждены подстраиваться под характер американского лидера, чтобы заручиться поддержкой США. Пока неизвестно, были ли эти названия закреплены в официальной документации, однако они до сих пор циркулируют в кулуарах большой политики.

