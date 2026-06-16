"До нього дійшли сигнали": в Україні відреагували на вибачення Лукашенка до Зеленського

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пом’якшив свою риторику щодо України та попросив вибачення у президента Володимир Зеленський через усвідомлення можливих наслідків для себе та свого режиму. Таку думку висловив посол з особливих доручень МЗС України Ярослав Чорногор.

Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Ярослав Чорногор у коментарі "Укрінформу" відреагував на вибачення Лукашенка Зеленському та пояснив, чому білоруський диктатор змінив свою риторику. За словами дипломата, до Лукашенка "дійшли сигнали", які передавала Україна.

"Я думаю, до Лукашенка дійшли ті сигнали, які подавала Україна через візит Тихановської, інтерв'ю Президента Зеленського і міністра закордонних справ Сибіги, що українська сторона занепокоєна станом справ у Білорусі та її поглинанням Росією. Напевно, Лукашенко зрозумів, що порожня бравада, яку він собі дозволяв проти України, може мати наслідки, тому умовно "дав задню", згадавши в інтерв’ю ці випадки і попросивши вибачення", – сказав Чорногор.

Посол наголосив, що до заяв білоруського лідера слід ставитися критично. На його думку, самостійність Білорусі значною мірою обмежена впливом Росії.

"Можливо, особисто в Лукашенка немає планів нападу на Україну. Але якщо Путін скаже, білоруська армія виконає ці накази через своїх очільників", — застеріг дипломат.

Чорногор додав, що участь Білорусі у війні проти України стала б для режиму Лукашенка "політичним або фізичним самогубством". Однак, за його словами, це не гарантує, що Мінськ не буде втягнутий у конфлікт у разі рішення Кремля.

Як пояснив дипломат, Україна не прагне війни з Білоруссю, але готова нейтралізувати загрозу, якщо вона виникне.

"Я думаю, що Лукашенко розуміє цю небезпеку для себе, тому й вирішив відмовитися від своїх попередніх слів і таким чином трохи "замиритися" з Україною та знизити градус напруги", — підсумував Чорногор.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко в інтерв’ю Al Arabiya вибачився за різкі слова на адресу Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко розповів, як говорив з Путіним про новий напад на Україну з Білорусі.