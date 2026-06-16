"До нього дійшли сигнали": в Україні відреагували на вибачення Лукашенка до Зеленського

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пом’якшив свою риторику щодо України та попросив вибачення у президента Володимир Зеленський через усвідомлення можливих наслідків для себе та свого режиму. Таку думку висловив посол з особливих доручень МЗС України Ярослав Чорногор.
Олександр Лукашенко. Фото: Reuters
Ярослав Чорногор у коментарі "Укрінформу" відреагував на вибачення Лукашенка Зеленському та пояснив, чому білоруський диктатор змінив свою риторику. За словами дипломата, до Лукашенка "дійшли сигнали", які передавала Україна.
Посол наголосив, що до заяв білоруського лідера слід ставитися критично. На його думку, самостійність Білорусі значною мірою обмежена впливом Росії.
Чорногор додав, що участь Білорусі у війні проти України стала б для режиму Лукашенка "політичним або фізичним самогубством". Однак, за його словами, це не гарантує, що Мінськ не буде втягнутий у конфлікт у разі рішення Кремля.
Як пояснив дипломат, Україна не прагне війни з Білоруссю, але готова нейтралізувати загрозу, якщо вона виникне.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко в інтерв’ю Al Arabiya вибачився за різкі слова на адресу Зеленського.
Також "Коментарі" писали, що Лукашенко розповів, як говорив з Путіним про новий напад на Україну з Білорусі.