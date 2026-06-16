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"До него дошли сигналы": в Украине отреагировали на извинение Лукашенко к Зеленскому

Посол МИД Украины Ярослав Черногор объяснил, почему Лукашенко извинился перед Зеленским

16 июня 2026, 13:55
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Slava Kot

Белорусский диктатор Александр Лукашенко смягчил свою риторику в отношении Украины и извинился перед президентом Владимиром Зеленским из-за осознания возможных последствий для себя и своего режима. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор.

"До него дошли сигналы": в Украине отреагировали на извинение Лукашенко к Зеленскому

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Ярослав Черногор в комментарии "Укринформу" отреагировал на прощение Лукашенко Зеленскому и объяснил, почему белорусский диктатор изменил свою риторику. По словам дипломата, Лукашенко "дошли сигналы", которые передавала Украина.

"Я думаю, до Лукашенко дошли те сигналы, которые подавала Украина из-за визита Тихановской, интервью Президента Зеленского и министра иностранных дел Сибиги, что украинская сторона обеспокоена состоянием дел в Беларуси и ее поглощением Россией. Наверное, Лукашенко понял, что пустая условия "дал заднюю", вспомнив в интервью эти случаи и извинившись", — сказал Черногор.

Посол подчеркнул, что к заявлениям белорусского лидера следует относиться критически. По его мнению, самостоятельность Белоруссии в значительной степени ограничена влиянием России.

"Возможно, лично у Лукашенко нет планов нападения на Украину. Но если Путин скажет, белорусская армия выполнит эти приказы через своих руководителей", — предостерег дипломат.

Черногор добавил, что участие Беларуси в войне против Украины стало бы для режима Лукашенко "политическим или физическим самоубийством". Однако, по его словам, это не гарантирует, что Минск не будет вовлечен в конфликт в случае решения Кремля.

Как пояснил дипломат, Украина не стремится к войне с Беларусью, но готова нейтрализовать угрозу, если она возникнет.

"Я думаю, что Лукашенко понимает эту опасность для себя, поэтому и решил отказаться от своих предыдущих слов и таким образом немного "примириться" с Украиной и снизить градус напряжения", — подытожил Черногор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко в интервью Al Arabiya принес извинения за резкие слова в адрес Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко рассказал, как говорил с Путиным о новом нападении на Украину из Беларуси.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4134344-lukasenko-zrozumiv-so-jogo-porozna-bravada-sodo-ukraini-moze-mati-realni-naslidki-mzs.html
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