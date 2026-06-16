"До него дошли сигналы": в Украине отреагировали на извинение Лукашенко к Зеленскому

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Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко смягчил свою риторику в отношении Украины и извинился перед президентом Владимиром Зеленским из-за осознания возможных последствий для себя и своего режима. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор.
Александр Лукашенко. Фото: Reuters
Ярослав Черногор в комментарии "Укринформу" отреагировал на прощение Лукашенко Зеленскому и объяснил, почему белорусский диктатор изменил свою риторику. По словам дипломата, Лукашенко "дошли сигналы", которые передавала Украина.
Посол подчеркнул, что к заявлениям белорусского лидера следует относиться критически. По его мнению, самостоятельность Белоруссии в значительной степени ограничена влиянием России.
Черногор добавил, что участие Беларуси в войне против Украины стало бы для режима Лукашенко "политическим или физическим самоубийством". Однако, по его словам, это не гарантирует, что Минск не будет вовлечен в конфликт в случае решения Кремля.
Как пояснил дипломат, Украина не стремится к войне с Беларусью, но готова нейтрализовать угрозу, если она возникнет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко в интервью Al Arabiya принес извинения за резкие слова в адрес Зеленского.
Также "Комментарии" писали, что Лукашенко рассказал, как говорил с Путиным о новом нападении на Украину из Беларуси.