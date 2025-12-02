«Дисбаланси» та стагнація: Путін визнав спад у ключових галузях РФ — експерти попереджають про багаторічний застій

Президент РФ Володимир Путін публічно визнав, що російська економіка стрімко слабшає. Виступаючи на форумі "Россия зовёт!", він заявив про "затримку росту" та "дисбаланси" в економіці. Про це повідомляють російські медіа.

Путін на форумі «Россия зовёт!» уперше відкрито визнав системні проблеми в економіці РФ

За даними, які Путін оголосив зі сцени, після минулорічних 4,3% економічного зростання, за дев’ять місяців 2025-го ВВП РФ додав лише 1%, а у третьому кварталі — всього 0,6%. Він прямо визнав: у низці галузей виробництво не зросло, а впало.

Російські експерти наводять ще жорсткішу статистику. Інститут народно-господарського прогнозування РАН зафіксував, що 17 із 24 секторів промисловості РФ перебувають у зоні спаду. Це понад 70% виробничої економіки країни.

Зокрема:

харчова промисловість: –0,2% ;

виробництво одягу: –5,4% ;

меблі: –9,7% ;

металургія: –6,9% ;

хімічна промисловість: –0,7% ;

нафтопереробка: –3,5% після ударів дронів по НПЗ, яких зазнали понад 40 російських заводів.

Путін визнав, що РФ "добре відчуває зовнішній тиск ", а прибутковість підприємств падає. Кредити подорожчали, що блокує фінансування навіть внутрішніх проектів.

Попри ці дані, Кремль прогнозує зростання 0,5–1% за підсумками року — удвічі менше, ніж уряд обіцяв навесні.

Світовий банк вважає, що до 2028 року російська економіка не зростатиме більше ніж на 1% на рік . Аналітики ЦМАКП прогнозують 0,8–1% у 2026 році. Ряд відомих економістів, серед них Владислав Іноземцев і Сергій Алексашенко, говорять про 10-річний застій до 2036 року — фактично до закінчення наступного терміну Путіна .

Голова Центру досліджень економічної політики МГУ Олег Буклемішев прямо заявив:

"Якщо російська влада хоче, щоб економіка продовжувала функціонувати, спецоперацію треба згортати".

Він попереджає: хоча повномасштабний крах може не настати у 2026 році, погіршення економічних умов у РФ стане стійким і неминучим.

