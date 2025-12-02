«Дисбаланси» та стагнація: Путін визнав спад у ключових галузях РФ — експерти попереджають про багаторічний застій

Рубрики
Президент РФ Володимир Путін публічно визнав, що російська економіка стрімко слабшає. Виступаючи на форумі "Россия зовёт!", він заявив про "затримку росту" та "дисбаланси" в економіці. Про це повідомляють російські медіа.
Путін на форумі «Россия зовёт!» уперше відкрито визнав системні проблеми в економіці РФ
За даними, які Путін оголосив зі сцени, після минулорічних 4,3% економічного зростання, за дев’ять місяців 2025-го ВВП РФ додав лише 1%, а у третьому кварталі — всього 0,6%. Він прямо визнав: у низці галузей виробництво не зросло, а впало.
Російські експерти наводять ще жорсткішу статистику. Інститут народно-господарського прогнозування РАН зафіксував, що 17 із 24 секторів промисловості РФ перебувають у зоні спаду. Це понад 70% виробничої економіки країни.
Зокрема:
харчова промисловість: –0,2%;
виробництво одягу: –5,4%;
меблі: –9,7%;
металургія: –6,9%;
хімічна промисловість: –0,7%;
нафтопереробка: –3,5% після ударів дронів по НПЗ, яких зазнали понад 40 російських заводів.
Путін визнав, що РФ "добре відчуває зовнішній тиск ", а прибутковість підприємств падає. Кредити подорожчали, що блокує фінансування навіть внутрішніх проектів.
Попри ці дані, Кремль прогнозує зростання 0,5–1% за підсумками року — удвічі менше, ніж уряд обіцяв навесні.
Голова Центру досліджень економічної політики МГУ Олег Буклемішев прямо заявив:
"Якщо російська влада хоче, щоб економіка продовжувала функціонувати, спецоперацію треба згортати".
Він попереджає: хоча повномасштабний крах може не настати у 2026 році, погіршення економічних умов у РФ стане стійким і неминучим.
