Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Президент РФ Владимир Путин публично признал, что российская экономика стремительно слабеет. Выступая на форуме "Россия зовёт!", он заявил о "задержке роста" и "дисбалансах" в экономике. Об этом сообщают российские СМИ.
Путин на форуме «Россия зовёт!» впервые публично признал серьёзные проблемы в экономике РФ
По данным, которые Путин объявил со сцены, после прошлогодних 4,3% экономического роста, за девять месяцев 2025-го ВВП РФ прибавил лишь 1% , а в третьем квартале – всего 0,6% . Он прямо признал: в ряде отраслей производство не выросло, а упало .
Российские эксперты приводят еще более жесткую статистику. Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН зафиксировал, что 17 из 24 секторов промышленности РФ находятся в зоне спада . Это более 70% производственной экономики страны.
В частности:
пищевая промышленность: –0,2% ;
производство одежды: –5,4% ;
мебель: –9,7% ;
металлургия: -6,9% ;
химическая промышленность: –0,7% ;
нефтепереработка: –3,5% после ударов дронов по НПЗ, подвергшихся более 40 российским заводам.
Путин признал, что РФ "хорошо испытывает внешнее давление" , а прибыльность предприятий падает. Кредиты подорожали, что блокирует финансирование даже внутренних проектов.
Несмотря на эти данные, Кремль прогнозирует рост 0,5–1% по итогам года — вдвое меньше, чем правительство обещало весной.
Глава Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев прямо заявил:
"Если российские власти хотят, чтобы экономика продолжала функционировать, спецоперацию нужно сворачивать".
Он предупреждает: хотя полномасштабное крушение может не наступить в 2026 году, ухудшение экономических условий в РФ станет устойчивым и неизбежным .
Тем временем потрал "Комментарии" сообщал , что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился с командирами поисково-ударной группировки украинских войск, действующей в районе Купянска. Нашим подразделениям удалось значительно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника блокированы, говорит генерал.