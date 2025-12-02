logo

«Дисбалансы» и стагнация: Путин признал спад в ключевых отраслях РФ – эксперты предупреждают о многолетнем застое
«Дисбалансы» и стагнация: Путин признал спад в ключевых отраслях РФ – эксперты предупреждают о многолетнем застое

Российская экономика растет всего на 1% за девять месяцев — промышленность падает, кредиты дорожают, а война усугубляет дисбалансы.

2 декабря 2025, 19:44
Проніна Анна

Президент РФ Владимир Путин публично признал, что российская экономика стремительно слабеет. Выступая на форуме "Россия зовёт!", он заявил о "задержке роста" и "дисбалансах" в экономике. Об этом сообщают российские СМИ.

«Дисбалансы» и стагнация: Путин признал спад в ключевых отраслях РФ – эксперты предупреждают о многолетнем застое

Путин на форуме «Россия зовёт!» впервые публично признал серьёзные проблемы в экономике РФ

По данным, которые Путин объявил со сцены, после прошлогодних 4,3% экономического роста, за девять месяцев 2025-го ВВП РФ прибавил лишь 1% , а в третьем квартале – всего 0,6% . Он прямо признал: в ряде отраслей производство не выросло, а упало .

Российские эксперты приводят еще более жесткую статистику. Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН зафиксировал, что 17 из 24 секторов промышленности РФ находятся в зоне спада . Это более 70% производственной экономики страны.

В частности:

  • пищевая промышленность: –0,2% ;

  • производство одежды: –5,4% ;

  • мебель: –9,7% ;

  • металлургия: -6,9% ;

  • химическая промышленность: –0,7% ;

  • нефтепереработка: –3,5% после ударов дронов по НПЗ, подвергшихся более 40 российским заводам.

Путин признал, что РФ "хорошо испытывает внешнее давление" , а прибыльность предприятий падает. Кредиты подорожали, что блокирует финансирование даже внутренних проектов.

Несмотря на эти данные, Кремль прогнозирует рост 0,5–1% по итогам года — вдвое меньше, чем правительство обещало весной.

Всемирный банк считает, что к 2028 году российская экономика не будет расти более чем на 1% в год . Аналитики ЦМАКП прогнозируют 0,8-1% в 2026 году. Ряд известных экономистов, среди них Владислав Иноземцев и Сергей Алексашенко, говорят о 10-летнем застое до 2036 года — фактически до истечения следующего срока Путина .

Глава Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев прямо заявил:

"Если российские власти хотят, чтобы экономика продолжала функционировать, спецоперацию нужно сворачивать".

Он предупреждает: хотя полномасштабное крушение может не наступить в 2026 году, ухудшение экономических условий в РФ станет устойчивым и неизбежным .

Тем временем потрал "Комментарии" сообщал , что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился с командирами поисково-ударной группировки украинских войск, действующей в районе Купянска. Нашим подразделениям удалось значительно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника блокированы, говорит генерал.



