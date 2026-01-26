Дипломат попередив про «кота в мішку» та можливу пастку на переговорах зі США

Колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий звернув увагу на можливу пастку у переговорах, які зараз тривають зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки та економічної підтримки України.

Україна домовляється із США про гарантії безпеки. Фото: з відкритих джерел

На думку дипломата, українське суспільство "годують" підготовкою 100% угоди про гарантії безпеки від США. Окрім того, "заманюють в світ процвітання України з 800 млрд. доларів США".

"А що таке "формула Анкориджа" з рішенням "територіального питання" ніхто не пояснює. А в цьому і є головна проблема: чи Україна залишиться суверенною, чи нас "нагнуть" і будуть надалі розмовляти з нами лише в такій позиції", — написав Валерій Чалий у Facebook.

Нинішні переговори колишній посол називає "розмовою про "кота в мішку".

"Ще й з того кота бідного шерсть шкребуть безжально. Те, що сьогодні переговорникам здається найкращим з можливих варіантів, може настільки бути відірваним від реалій сприйняття народом України, що потім можна потрапити в пастку неможливості виконання обіцяного. Сподіваюся, у наших є повне розуміння цього моменту", — додав Чалий.

Як повідомляв портал "Коментарі", російська сторона часто використовує переговорний процес як видимість діалогу, намагаючись зосередитися на другорядних питаннях. Мета такого підходу – створити враження, що Україна нібито не здатна досягти домовленостей, і через це чинити тиск на нашу державу, змушуючи її піти на капітуляцію. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України (2007–2009), дипломат і керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.