Дипломат предупредил о «коте в мешке» и возможной ловушке на переговорах с США

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый обратил внимание на возможную ловушку в переговорах, которые продолжаются с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности и экономической поддержке Украины.

Украина договаривается с США о гарантиях безопасности. Фото: из открытых источников

По мнению дипломата, украинское общество "кормят" подготовкой 100% соглашения о гарантиях безопасности от США. Кроме того, "завлекают в мир процветания Украины с 800 млрд долларов США".

"А что такое "формула Анкориджа" с решением "территориального вопроса" никто не объясняет. А в этом и есть главная проблема: останется ли Украина суверенной, или нас "нагнут" и будут в дальнейшем разговаривать с нами только в такой позиции", — написал Валерий Чалый в Facebook.

Нынешние переговоры бывший посол называет "разговором о коте в мешке".

"Еще и с того кота бедного шерсть скребут безжалостно. То, что сегодня переговорщикам кажется лучшим из возможных вариантов, может быть настолько оторванным от реалий восприятия народом Украины, что потом можно попасть в ловушку невозможности выполнения обещанного. Надеюсь, у наших есть полное понимание этого момента", – добавил Чалый.

Как сообщал портал "Комментарии", российская сторона часто использует переговорный процесс как видимость диалога, пытаясь сосредоточиться на второстепенных вопросах. Цель такого подхода – создать впечатление, что Украина якобы не способна достичь договоренностей, и поэтому оказывать давление на наше государство, заставляя его пойти на капитуляцию. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.