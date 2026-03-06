“Державний бандитизм” не пройде: чим Україна пригрозила Угорщині через скандал із інкасаторами

Україна може ініціювати санкції проти Угорщини через інцидент із затриманням українських інкасаторів у Будапешт. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши, що Київ розцінює дії угорської влади як політичний тиск.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україна залишає за собою право застосувати відповідні заходи, включно з ініціюванням санкцій та інших обмежень щодо причетних осіб.

Водночас угорська сторона повідомила, що сімох затриманих співробітників Ощадбанк уже депортували з країни. Про це заявила Національна податкова та митна служба Угорщини, передає угорське видання Index.

За версією Будапешта, перевезення готівки та золота через угорську територію нібито координували колишні українські військові. Угорські чиновники стверджують, що контроль за транспортуванням здійснював ексгенерал Служба безпеки України, а його заступником був колишній майор Повітряних сил України. Також, за їхніми словами, у супроводі могли брати участь особи з військовим досвідом.

У Києві ці заяви назвали безпідставними. Андрій Сибіга підкреслив, що політичні коментарі угорських посадовців свідчать: затримання українців могло бути частиною внутрішньої виборчої кампанії уряду прем’єра Віктор Орбан.

"Політичні заяви угорських чиновників демонструють, що затримання семи громадян України було частиною шантажу та передвиборчої кампанії", — наголосив глава МЗС.

Він також звернув увагу, що одразу після інциденту угорська сторона висунула низку політичних вимог до України.

"Саме так зазвичай і відбувається після того, як людей беруть у заручники — з’являються вимоги", — заявив міністр.

Сибіга наголосив, що Україна не терпітиме подібних дій та вимагатиме притягнення винних до відповідальності. Окрім того, у Міністерство закордонних справ України планують зібрати іноземний дипломатичний корпус, щоб поінформувати партнерів про ситуацію та заручитися міжнародною підтримкою.

