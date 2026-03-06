"Государственный бандитизм" не пройдет: чем Украина пригрозила Венгрии из-за скандала с инкассаторами

Украина может инициировать санкции против Венгрии из-за инцидента с задержанием украинских инкассаторов в Будапешт. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отметив, что Киев расценивает действия венгерских властей как политическое давление.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По его словам, Украина оставляет за собой право применить соответствующие меры, включая инициирование санкций и других ограничений в отношении причастных лиц.

В то же время венгерская сторона сообщила, что семь задержанных сотрудников Сбербанк уже депортировали из страны. Об этом заявила Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии, передает венгерское издание Index.

По версии Будапешта, перевозка наличных и золота через венгерскую территорию якобы координировали бывшие украинские военные. Венгерские чиновники утверждают, что контроль за транспортировкой осуществлял эксгенерал СБУ, а его заместителем был бывший майор Воздушных сил Украины. Также, по их словам, в сопровождении могли участвовать люди с военным опытом.

В Киеве эти заявления назвали безосновательными. Андрей Сибига подчеркнул, что политические комментарии венгерских чиновников свидетельствуют: задержание украинцев могло быть частью внутренней избирательной кампании правительства премьера Виктора Орбана.

"Политические заявления венгерских чиновников демонстрируют, что задержание семи граждан Украины было частью шантажа и предвыборной кампании", — подчеркнул глава МИД.

Он также обратил внимание, что сразу после инцидента венгерская сторона выдвинула ряд политических требований к Украине.

"Именно так обычно и происходит после того, как людей берут в заложники – появляются требования", – заявил министр.

Сибига подчеркнул, что Украина не будет терпеть подобных действий и потребовать привлечения виновных к ответственности. Кроме того, в Министерство иностранных дел Украины планируется собрать иностранный дипломатический корпус, чтобы проинформировать партнеров о ситуации и заручиться международной поддержкой.

