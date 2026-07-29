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Почему Зеленский и Трамп не вышли с общим заявлением: это тревожный звоночек

Столичный депутат Емец рассказал, о чем может свидетельствовать отсутствие пресс-конференции после встречи Зеленского и Трампа

29 июля 2026, 18:36
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с президентом Америки Дональдом Трампом. Переговоры продолжались около часа, лидеры впоследствии назвали их успешными, однако совместную пресс-конференцию по результатам не провели.

Почему Зеленский и Трамп не вышли с общим заявлением: это тревожный звоночек

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета, народный депутат 7 и 8 созывов Леонид Емец пояснил, что основная дипломатическая работа не видна – стороны разрабатывают и согласовывают определенные вопросы, предложения, программы и т.д. На поверхности же – церемониал – после переговоров объявляют, о чем договорились. По его мнению, отсутствие пресс-конференции или совместных заявлений – это стандартная для Трампа стратегия: договориться об одном, а затем при новых встречах добавлять новые пункты.

По его словам, смотреть нужно по решениям. Он отметил, что если кто-то ожидал, что будет красивый выход и заявление о договоренностях, то это мечты, а реальность от них отличается.

"Состоялись переговоры, очевидно, там нашей стороне набрасывали какие-то дополнительные нюансы, назовем это так. Сторона пошла думать над этими нюансами, о чем собственно президент Зеленский, по-моему, достаточно честно и сказал. Стороны встретились, договорились договариваться. Лицензии о производстве Петриотов – история хорошая. Если бы озвучили, когда вопрос можно будет реализовать в конкретные ракеты. А так лицензия – это хорошо, но лицензией баллистика не сбивается”, — подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или в резиденции президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TcGj-0oYOKQ
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