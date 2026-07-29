Почему Зеленский и Трамп не вышли с общим заявлением: это тревожный звоночек

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с президентом Америки Дональдом Трампом. Переговоры продолжались около часа, лидеры впоследствии назвали их успешными, однако совместную пресс-конференцию по результатам не провели.

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета, народный депутат 7 и 8 созывов Леонид Емец пояснил, что основная дипломатическая работа не видна – стороны разрабатывают и согласовывают определенные вопросы, предложения, программы и т.д. На поверхности же – церемониал – после переговоров объявляют, о чем договорились. По его мнению, отсутствие пресс-конференции или совместных заявлений – это стандартная для Трампа стратегия: договориться об одном, а затем при новых встречах добавлять новые пункты.

По его словам, смотреть нужно по решениям. Он отметил, что если кто-то ожидал, что будет красивый выход и заявление о договоренностях, то это мечты, а реальность от них отличается.

"Состоялись переговоры, очевидно, там нашей стороне набрасывали какие-то дополнительные нюансы, назовем это так. Сторона пошла думать над этими нюансами, о чем собственно президент Зеленский, по-моему, достаточно честно и сказал. Стороны встретились, договорились договариваться. Лицензии о производстве Петриотов – история хорошая. Если бы озвучили, когда вопрос можно будет реализовать в конкретные ракеты. А так лицензия – это хорошо, но лицензией баллистика не сбивается”, — подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или в резиденции президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.



