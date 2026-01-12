Чи вдасться домовитися про мир для України до кінця зими: екс-глава МЗС дав пряму відповідь

Наступний активний етап переговорів щодо можливого припинення війни між Україною та Росією очікується наприкінці лютого, однак шансів на завершення бойових дій до кінця зими практично немає. Таку оцінку в інтерв’ю "УП" озвучив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба. Фото: з відкритих джерел

За його словами, між Україною, європейськими партнерами та США досягнуто суттєвого прогресу у формуванні спільної переговорної рамки. Йдеться про напрацювання, які роками обговорювалися, але лише тепер були зафіксовані на папері та структуровані.

Кулеба наголосив, що навіть у разі зриву нинішніх спроб, наступний переговорний раунд починатиметься значно ближче до результату. Водночас він переконаний, що до кінця зими жодних домовленостей із Росією щодо припинення вогню не буде. Експерт вказує на системні удари РФ по енергетиці та економіці України, які, за його словами, не свідчать про наміри Москви зупиняти війну.

Колишній глава МЗС також заявив, що Володимир Путін використовує війну як інструмент управління країною і продовжуватиме її, допоки це відповідає його політичним інтересам. За оцінкою Кулеби, Росію поступово тиснуть економічні проблеми, однак наявність резервів, зокрема підтримка Китаю, дозволяє Кремлю утримувати нинішню позицію.

Він прогнозує, що переговорний процес триватиме хвилями – наприкінці зими та влітку, однак паралельно Росія продовжуватиме наступальні дії на суші та в повітрі.

