Удастся ли договориться о мире для Украины до конца зимы: экс-глава МИД дал прямой ответ

Следующий активный этап переговоров о возможном прекращении войны между Украиной и Россией ожидается в конце февраля, однако шансов на завершение боевых действий до конца зимы практически нет. Такую оценку в интервью УП озвучил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, между Украиной, европейскими партнерами и США достигнут существенный прогресс в формировании общей переговорной рамки. Речь идет о наработках, которые обсуждались годами, но только теперь были зафиксированы на бумаге и структурированы.

Кулеба подчеркнул, что даже в случае срыва нынешних попыток следующий переговорный раунд будет начинаться значительно ближе к результату. В то же время, он убежден, что до конца зимы никаких договоренностей с Россией о прекращении огня не будет. Эксперт указывает на системные удары РФ по энергетике и экономике Украины, которые, по его словам, не свидетельствуют о намерениях Москвы останавливать войну.

Бывший глава МИД также заявил, что Владимир Путин использует войну как инструмент управления страной и будет продолжать ее, пока это не соответствует его политическим интересам. По оценке Кулебы, Россию постепенно давят экономические проблемы, однако наличие резервов, в том числе поддержка Китая, позволяет Кремлю удерживать нынешнюю позицию.

Он прогнозирует, что переговорный процесс будет продолжаться волнами – в конце зимы и летом, однако параллельно Россия будет продолжать наступательные действия на суше и в воздухе.

