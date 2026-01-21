Чи справді збільшився шанс принести мир в Україну: що заявив Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про активну роботу української та американської переговорних команд у Давосі, що, за його словами, створює реальний шанс для прискорення мирного процесу. Про це глава МЗС повідомив після онлайн-спілкування з колегами з Великої Британії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії та Франції.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Андрій Сибіга поінформував партнерів про останні дипломатичні кроки Києва та перебіг контактів із Вашингтоном. За його словами, українська сторона налаштована максимально конструктивно й готова до рішень, які можуть наблизити завершення війни. "Українська переговорна команда активно працює з американською стороною в Давосі. Є шанс прискорити мирний процес. Україна готова. Українці заслуговують на мир", — наголосив міністр.

Ключовою темою розмови стала критична енергетична ситуація в Україні, спричинена масованими російськими ударами по інфраструктурі.

Сибіга підкреслив необхідність термінової допомоги з боку партнерів для відновлення електропостачання та опалення, аби забезпечити українців теплом і світлом у складний зимовий період.

За його словами, координація міжнародної підтримки триває в цілодобовому режимі безпосередньо з Києва.

"Ми працюємо 24/7. Необхідна допомога вже надходить", — зазначив очільник МЗС.

Окремо сторони обговорили перспективи нових пакетів оборонної та фінансової підтримки для України. Як наголосив Сибіга, союзники підтвердили готовність і надалі посилювати допомогу, поєднуючи дипломатичні зусилля з практичними кроками для зміцнення безпеки та стійкості держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп назвав причину, чому він досі не зміг досягти завершення війни в Україні. Глава Білого дому під час прес-конференції зазначив, що коли у Києві готові до припинення війни, то у Москві, навпаки, немає.



