Действительно ли увеличился шанс принести мир в Украину: что заявил Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об активной работе украинской и американской переговорных команд в Давосе, что, по его словам, создает реальный шанс для ускорения мирного процесса. Об этом глава МИД сообщил после онлайн-общения с коллегами из Великобритании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Франции.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Андрей Сибига проинформировал партнеров о последних дипломатических шагах Киева и ходе контактов с Вашингтоном. По его словам, украинская сторона настроена максимально конструктивно и готова к решениям, которые могут приблизить к завершению войны. Украинская переговорная команда активно работает с американской стороной в Давосе. Есть шанс ускорить мирный процесс. Украина готова. Украинцы заслуживают мира", — подчеркнул министр.

Ключевой темой разговора стала критическая энергетическая ситуация в Украине, вызванная массированными российскими ударами по инфраструктуре.

Сибига подчеркнул необходимость срочной помощи со стороны партнеров по восстановлению электроснабжения и отопления, чтобы обеспечить украинцев теплом и светом в сложный зимний период.

По его словам, координация международной поддержки идет в круглосуточном режиме непосредственно из Киева.

"Мы работаем 24/7. Необходимая помощь уже поступает", — отметил глава МИД.

Отдельно стороны обсудили перспективы новых пакетов оборонной и финансовой поддержки для Украины. Как подчеркнул Сибига, союзники подтвердили готовность и дальше усиливать помощь, сочетая дипломатические усилия с практическими шагами для укрепления безопасности и устойчивости государства.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал причину, почему он до сих пор не смог достичь завершения войны в Украине. Глава Белого дома на пресс-конференции отметил, что когда в Киеве готовы к прекращению войны, то в Москве, наоборот, нет.



