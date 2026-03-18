Чи справді ЄС виставив Києву ультиматум щодо «Дружби»: у МЗС дали чітку відповідь
Чи справді ЄС виставив Києву ультиматум щодо «Дружби»: у МЗС дали чітку відповідь

Україна вперше чує про місію ЄС

18 березня 2026, 15:37
Автор:
Кравцев Сергей

Офіційний Київ не має жодної інформації щодо місії Євросоюзу на нафтопровід "Дружба", про що вчора писали ЗМІ. Як передає портал "Коментарі", відповідну заяву зробив речник МЗС України Георгій Тихий.

Чи справді ЄС виставив Києву ультиматум щодо «Дружби»: у МЗС дали чітку відповідь

Георгій Тихий. Фото: з відкритих джерел

За інформацією Тихого, він не має даних, звідки взялися дати та деталі цих поїздок.

Представник МЗС розповів, що раніше Єврокомісія зверталася до України з питаннями щодо приблизних термінів ремонту нафтопроводу, пошкодженого під час російських ударів. Точних дат відновлення поки що немає, сторони продовжують обмінюватися інформацією про перебіг робіт.

Українська сторона своєчасно надала всі необхідні пояснення щодо термінів та стану робіт. Підтримується постійний контакт із Єврокомісією, партнерами та представниками ЄС щодо технічного стану об'єкта.

"Можу нагадати, що допуск чи недопуск на стратегічні об'єкти в умовах військового стану – це питання до СБУ", — додав Тихий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — влада Словаччини поставила під сумнів заяви України про терміни відновлення нафтопроводу "Дружба" і вимагає провести перевірку безпосередньо на місці. Із відповідною заявою виступив голова МЗС країни Юрай Бланар.

За його словами, Братислава отримала інформацію про те, що українська сторона планує поновити роботу нафтопроводу протягом шести тижнів. Однак подібні терміни вже озвучувалися раніше і не було дотримано, що викликає недовіру.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Європейський Союз запропонував Україні фінансову та технічну допомогу щодо відновлення постачання нафти до Центральної Європи через нафтопровід "Дружба". Київ погодився із цією ініціативою. Про це йдеться у спільній заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн та голови Європейської ради Антоніу Кошти.




