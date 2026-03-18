logo

BTC/USD

72065

ETH/USD

2233.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Действительно ли ЕС выставил Киеву ультиматум по «Дружбе»: в МИД дали четкий ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли ЕС выставил Киеву ультиматум по «Дружбе»: в МИД дали четкий ответ

Украина впервые слышит о миссии ЕС

18 марта 2026, 15:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Киев не имеет никакой информации о миссии Евросоюза на нефтепровод "Дружба", о чем вчера писали СМИ. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Действительно ли ЕС выставил Киеву ультиматум по «Дружбе»: в МИД дали четкий ответ

Георгий Тихий. Фото: из открытых источников

По информации Тихого, у него нет данных, откуда взялись даты и детали этих поездок.

Представитель МИД рассказал, что ранее Еврокомиссия обращалась к Украине с вопросами о приблизительных сроках ремонта нефтепровода, поврежденного во время российских ударов. Точных дат восстановления пока нет, стороны продолжают обмениваться информацией о ходе работ.

Украинская сторона своевременно предоставила все необходимые объяснения относительно сроков и состояния работ. Поддерживается постоянный контакт с Еврокомиссией, партнерами и представителями ЕС относительно технического состояния объекта.

"Могу напомнить, что допуск или недопуск на стратегические объекты в условиях военного положения – это вопрос к СБУ", — добавил Тихий.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти Словакии поставили под сомнение заявления Украины о сроках восстановления нефтепровода "Дружба" и требуют провести проверку непосредственно на месте. С соответствующим заявлением выступил глава МИД страны Юрай Бланар.

По его словам, Братислава получила информацию о том, что украинская сторона планирует восстановить работу нефтепровода в течение шести недель. Однако подобные сроки уже озвучивались ранее и не были соблюдены, что вызывает недоверие.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз предложил Украине финансовую и техническую помощь по восстановлению поставок нефти в Центральную Европу через нефтепровод "Дружба". Киев согласился с этой инициативой. Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости