Действительно ли ЕС выставил Киеву ультиматум по «Дружбе»: в МИД дали четкий ответ

Официальный Киев не имеет никакой информации о миссии Евросоюза на нефтепровод "Дружба", о чем вчера писали СМИ. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

По информации Тихого, у него нет данных, откуда взялись даты и детали этих поездок.

Представитель МИД рассказал, что ранее Еврокомиссия обращалась к Украине с вопросами о приблизительных сроках ремонта нефтепровода, поврежденного во время российских ударов. Точных дат восстановления пока нет, стороны продолжают обмениваться информацией о ходе работ.

Украинская сторона своевременно предоставила все необходимые объяснения относительно сроков и состояния работ. Поддерживается постоянный контакт с Еврокомиссией, партнерами и представителями ЕС относительно технического состояния объекта.

"Могу напомнить, что допуск или недопуск на стратегические объекты в условиях военного положения – это вопрос к СБУ", — добавил Тихий.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти Словакии поставили под сомнение заявления Украины о сроках восстановления нефтепровода "Дружба" и требуют провести проверку непосредственно на месте. С соответствующим заявлением выступил глава МИД страны Юрай Бланар.

По его словам, Братислава получила информацию о том, что украинская сторона планирует восстановить работу нефтепровода в течение шести недель. Однако подобные сроки уже озвучивались ранее и не были соблюдены, что вызывает недоверие.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз предложил Украине финансовую и техническую помощь по восстановлению поставок нефти в Центральную Европу через нефтепровод "Дружба". Киев согласился с этой инициативой. Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.



