Червоний Хрест «передумав» щодо ударів по РФ після запрошення в МЗС України

До Міністерства закордонних справ України 20 січня запросили керівника місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Хуана-Педро Шерера.

У МЗС України відбулась зустріч із представниками Червоного Хреста. Фото: з відкритих джерел

Зустріч відбулася за дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги після публічних заяв керівництва МКЧХ, які в Києві вважають неприйнятними. Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Українська сторона висловила обурення формулюваннями, в яких відповідальність Росії як країни-агресора фактично ставиться на один рівень з діями України.

Підставою для реакції МЗС стала заява Червоного Хреста, у якій організація засудила удари по об’єктах інфраструктури як в Україні, так і в Росії, згадавши серед постраждалих міст Київ, Дніпро, Донецьк та російський Бєлгород.

У МЗС наголосили, що Україна здійснює удари виключно по законних військових цілях на території РФ, реалізуючи право на самооборону відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй.

"У цьому контексті, будь-які спроби ототожнення, зрівнювання або проведення хибних паралелей між Україною та Росією є аморальними, помилковими та абсолютно неприйнятними", — підкреслили в міністерстві.

За інформацією української сторони, представники МКЧХ погодилися з тим, що подібні порівняння є некоректними.

Хуан-Педро Шерер зазначив, що співробітники місії в Києві добре усвідомлюють реальну ситуацію та щодня стикаються з наслідками російських обстрілів.

У МЗС також повідомили, що сторони домовилися активізувати подальший діалог і посилити комунікацію між українською владою та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Як повідомляв портал "Коментарі", помилкова моральна рівність між державою-агресором і країною, яка обороняється, є неприпустимою. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Так він відреагував на заяву Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Очільник українського МЗС наголосив, що подібна позиція організації є неприйнятною і викликає обурення.