Красный Крест «передумал» по поводу ударов по РФ после приглашения в МИД Украины

В Министерство иностранных дел Украины 20 января пригласили руководителя миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Хуана-Педро Шерера.

В МИД Украины прошла встреча с представителями Красного Креста. Фото: из открытых источников

Встреча состоялась по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги после публичных заявлений руководства МККК, которые в Киеве считают неприемлемыми. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Украинская сторона выразила возмущение формулировками, в которых ответственность России как страны-агрессора фактически ставится на один уровень с действиями Украины.

Основанием для реакции МИД стало заявление Красного Креста, в котором организация осудила удары по объектам инфраструктуры как в Украине, так и России, вспомнив среди пострадавших городов Киев, Днепр, Донецк и российский Белгород.

В МИД подчеркнули, что Украина наносит удары исключительно по законным военным целям на территории РФ, реализуя право на самооборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

"В этом контексте любые попытки отождествления, уравнивания или проведения ложных параллелей между Украиной и Россией аморальны, ошибочны и абсолютно неприемлемы", — подчеркнули в министерстве.

По информации украинской стороны, представители МККК согласились с тем, что подобные сравнения некорректны.

Хуан-Педро Шерер отметил, что сотрудники миссии в Киеве хорошо осознают реальную ситуацию и каждый день сталкиваются с последствиями российских обстрелов.

В МИД также сообщили, что стороны договорились активизировать дальнейший диалог и усилить коммуникацию между украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста.

Как сообщал портал "Комментарии", ошибочное моральное равенство между государством-агрессором и обороняющейся страной недопустимо. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Так он отреагировал на заявление Международного Комитета Красного Креста по поводу ударов по объектам критической инфраструктуры. Глава украинского МИД подчеркнул, что подобная позиция организации неприемлема и вызывает возмущение.