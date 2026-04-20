Чехія різко змінює правила для українців: 30 днів замість 90 і ризик депортації

Чехія готується суттєво переглянути правила перебування для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Йдеться про посилення контролю, зміну підходів до перебування за межами держави та жорсткіші наслідки за порушення місцевого законодавства. Уряд аргументує такі кроки необхідністю запобігти зловживанням соціальними гарантіями та адаптувати систему до нових реалій.

Чехія посилює контроль за українцями зі статусом тимчасового захисту

Як повідомляють "Коментарі", посол України в Чехії Василь Зварич зазначив, що нові ініціативи можуть передбачати не лише втрату статусу тимчасового захисту у разі порушень, а й можливу депортацію в окремих випадках, якщо буде доведено серйозні порушення законів країни перебування.

Що саме змінюється у правилах

Однією з ключових новацій може стати скорочення дозволеного терміну перебування за межами Чехії. Якщо раніше він становив до 90 днів, то тепер розглядається варіант скорочення до 30 днів. Такий крок пояснюють прагненням зробити систему більш контрольованою та прив’язаною до реального проживання людей у країні, а не формального статусу.

Уряд Чехії наголошує, що зміни спрямовані на те, щоб підтримка залишалася лише для тих, хто фактично проживає та інтегрується у чеське суспільство. Влада також хоче зменшити ризики ситуацій, коли особи зі статусом тимчасового захисту тривалий час перебувають поза межами країни, але продовжують користуватися її пільгами.

Хто відчує зміни найбільше

За оцінками дипломатичних представників, загалом у Чехії наразі перебуває близько 600 тисяч українців. Більшість із них офіційно працює, навчається або активно інтегрується у місцеве середовище. Саме ця категорія, за словами посла, не повинна відчути суттєвого погіршення умов.

Водночас посилення правил найбільше стосуватиметься тих, хто порушує вимоги перебування або намагається користуватися статусом без реального проживання в країні. Для таких випадків контроль стане жорсткішим, а наслідки — значно серйознішими.

Можливі наслідки та адаптація

Попри посилення правил, чеська сторона паралельно розглядає й можливості спрощення переходу від тимчасового захисту до довгострокового проживання для тих, хто працює та сплачує податки. Це може стати позитивним сигналом для інтегрованих українців.

Дипломати наголошують, що головна мета — не обмеження українців як групи, а впорядкування системи. Важливо, що легально працевлаштовані та інтегровані громадяни суттєвих обмежень не відчують, якщо дотримуватимуться правил перебування.

У цілому експерти відзначають, що нові підходи Чехії є частиною ширшої тенденції в Європейському Союзі щодо перегляду механізмів тимчасового захисту та посилення контролю за міграційними потоками.

