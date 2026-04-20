Чехия резко меняет правила для украинцев: 30 дней вместо 90 и риск депортации

Чехия готовится существенно пересмотреть правила пребывания украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Речь идет об усилении контроля, изменении подходов к пребыванию за пределами государства и более жестких последствиях за нарушение местного законодательства. Правительство аргументирует такие шаги необходимостью предотвратить злоупотребления социальными гарантиями и адаптировать систему к новым реалиям.

Чехия усиливает контроль за украинцами со статусом временной защиты

Как сообщают "Комментарии", посол Украины в Чехии Василий Зварыч отметил , что новые инициативы могут предусматривать не только утрату статуса временной защиты в случае нарушений, но и возможную депортацию в отдельных случаях, если будут доказаны серьезные нарушения законов страны пребывания.

Что именно меняется в правилах

Одним из ключевых новшеств может стать сокращение разрешенного срока пребывания за пределами Чехии. Если раньше он составлял до 90 дней, то теперь рассматривается вариант сокращения до 30 дней . Такой шаг объясняют стремлением сделать систему более контролируемой и привязанной к реальному проживанию людей в стране, чем формального статуса.

Правительство Чехии отмечает, что изменения направлены на то, чтобы поддержка оставалась только тем, кто фактически проживает и интегрируется в чешское общество. Власти также хотят уменьшить риски ситуаций, когда лица со статусом временной защиты длительное время находятся вне страны, но продолжают пользоваться ее льготами.

Кто почувствует изменения больше всего

По оценкам дипломатических представителей, всего в Чехии находится около 600 тысяч украинцев . Большинство из них официально работают, обучаются или активно интегрируются в местную среду. Именно эта категория, по словам посла, не должна ощутить существенного ухудшения условий.

В то же время ужесточение правил больше всего будет касаться тех, кто нарушает требования пребывания или пытается пользоваться статусом без реального проживания в стране. Для таких случаев контроль станет более жестким, а последствия — более серьезными.

Возможные последствия и адаптация

Несмотря на усиление правил, чешская сторона параллельно рассматривает возможности упрощения перехода от временной защиты к долгосрочному проживанию для тех, кто работает и платит налоги. Это может стать положительным сигналом для встроенных украинцев.

Дипломаты подчеркивают, что главная цель – не ограничение украинцев как группы, а упорядочение системы. Важно, что легально трудоустроенные и интегрированные граждане существенных ограничений не почувствуют, если будут соблюдать правила пребывания.

В целом эксперты отмечают, что новые подходы Чехии являются частью более широкой тенденции в Европейском Союзе по пересмотру механизмов временной защиты и усилению контроля над миграционными потоками.

