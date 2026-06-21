"Це зневага українського народу": Сибіга оголосив ультиматум Польщі після скандалу з орденом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не має наміру миритися зі зневажливими кроками щодо президента Володимира Зеленського, українських військових та права країни на власну історичну пам’ять. Так глава МЗС відреагував на загострення у відносинах із Польщею через перейменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та подальше позбавлення Зеленського ордена Білого Орла.

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Андрій Сибіга наголосив, що Україна не прагнула створювати нову кризу у відносинах з Варшавою. За його словами, Київ цінує підтримку Польщі від початку повномасштабної війни та був готовий конструктивно обговорювати складні питання спільного минулого.

"Дуже важливо зараз не політизувати чутливі питання історичного минулого. Так, були складні сторінки, але нехай це обговорюють історики", — сказав міністр.

Водночас Сибіга назвав рішення щодо нагороди Зеленського значно ширшим питанням, ніж суперечка довкола ордена. На його думку, це є проявом неповаги до українського суспільства, військових та державності.

"Зневага до Президента України це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього толерувати не будемо. Жоден президент іншої держави не буде нам більше диктувати нашу історію", — зазначив Сибіга.

Глава української дипломатії також попередив, що Київ реагуватиме на недружні кроки дзеркально. Він звинуватив президента Польщі Кароля Навроцького у руйнуванні позитивних напрацювань, яких країни досягли останніми роками, та зауважив, що подібна риторика отримує схвальні відгуки у Москві.

Попри різкі заяви, Сибіга підкреслив, що Україна не закриває двері для діалогу. Київ щодня контактує з польськими партнерами, щоб зберегти дипломатичний трек. Міністр закликав польське суспільство до зваженості, адже зростання антиукраїнських настроїв послаблює обидві країни перед спільними викликами.

"Україна готова до чесного рівноправного діалогу", — зазначив Сибіга та додав, що "багато партнерів проявили солідарність та засудили дії президента Навроцького".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі закликали Україну повернути військову допомогу.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі попередили про наслідки скандалу з Україною.