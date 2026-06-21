"Это пренебрежение к украинскому народу": Сибига объявил ультиматум Польши после скандала с орденом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не намерен мириться с пренебрежительными шагами в отношении президента Владимира Зеленского, украинских военных и права страны на собственную историческую память. Так глава МИД отреагировал на обострение в отношениях с Польшей из-за переименования одного из украинских подразделений в честь героев УПА и последующего лишения Зеленского ордена Белого Орла.

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона "Единые новости" Андрей Сибига подчеркнул, что Украина не стремилась создавать новый кризис в отношениях с Варшавой. По его словам, Киев ценит поддержку Польши с начала полномасштабной войны и готов был конструктивно обсуждать сложные вопросы общего прошлого.

"Очень важно сейчас не политизировать чувствительные вопросы исторического прошлого. Да, были сложные страницы, но пусть это обсуждают историки", – сказал министр.

В то же время Сибига назвал решение о награде Зеленского гораздо более широким вопросом, чем спор вокруг ордена. По его мнению, это проявление неуважения к украинскому обществу, военным и государственности.

"Презрение к Президенту Украины это не только об орденах. Это о пренебрежении украинским воином, украинским народом, нашим правом иметь историю. Мы этого толеровать не будем. Ни один президент другого государства не будет нам больше диктовать нашу историю", — отметил Сибига.

Глава украинской дипломатии также предупредил, что Киев будет реагировать на недружественные шаги зеркально. Он обвинил президента Польши Кароля Навроцкого в разрушении положительных наработок, которых страны достигли в последние годы, и отметил, что подобная риторика получает одобрительные отзывы в Москве.

Несмотря на резкие заявления, Сибига подчеркнул, что Украина не закрывает двери для диалога. Киев ежедневно общается с польскими партнерами, чтобы сохранить дипломатический трек. Министр призвал польское общество к взвешенности, ведь рост антиукраинских настроений ослабляет обе страны перед общими вызовами.

"Украина готова к честному равноправному диалогу", — отметил Сибига и добавил, что "многие партнеры проявили солидарность и осудили действия президента Навроцкого".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше призвали Украину возратить военную помощь.

Также "Комментарии" писали, что в Польше предупредили о последствиях скандала с Украиной.