Це шокує: кого РФ пропонувала включити до обмінних списків

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія пропонувала включити незаконно депортованих українських дітей до обмінних списків.

За словами глави МЗС, Київ категорично відкинув таку ініціативу, наголосивши, що доля дітей не може бути предметом торгу.

З різкою заявою Сібіга виступив під час засідання Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей у Брюсселі. Він наголосив, що повернення неповнолітніх є не політичним питанням, а фундаментальною частиною будь-якого майбутнього мирного процесу.

"Свобода дітей – безумовна. Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це абсолютно неприйнятно", — наголосив міністр.

За словами Сибіги, Україні вже вдалося повернути понад дві тисячі дітей, вивезених з окупованих територій. При цьому глава МЗС жорстко розкритикував міжнародні механізми, заявивши, що більшість повернень відбуваються не завдяки існуючим інструментам, а всупереч їхній слабкій ефективності.

Окремо міністр провів історичні паралелі між діями сучасної Росії та злочинами нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Він згадав історію Бориса Романченка – підлітка, депортованого нацистами, – і порівняв його слова з розповіддю дитини з окупованого Маріуполя після вивезення до Росії.

"Вони просто забрали нас – і ти вже нікому не належиш", — цитував Сібіга свідчення жертв різних епох, наголошуючи на лякаючій схожості методів.

Глава української дипломатії також нагадав про бельгійські казарми Доссіна, через які проходили депортовані перед відправкою до Освенцима, і заявив, що світ зобов'язаний зупинити нинішній "конвой депортації".

На думку Сибіги, Москва намагається мінімізувати увагу на тему викрадених дітей, оскільки розуміє масштаб можливої міжнародної відповідальності за ці дії.

