logo

BTC/USD

81233

ETH/USD

2311.02

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Это шокирует: кого РФ предлагала включить в обменные списки
commentss НОВОСТИ Все новости

Это шокирует: кого РФ предлагала включить в обменные списки

Москва пыталась включить депортированных украинских детей в обменные списки, а Киев сравнил действия Кремля с преступлениями нацистов

12 мая 2026, 07:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия предлагала включить незаконно депортированных украинских детей в обменные списки. 

Это шокирует: кого РФ предлагала включить в обменные списки

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, Киев категорически отверг такую инициативу, подчеркнув, что судьба детей не может быть предметом торга.

С резким заявлением Сибига выступил во время заседания Международной коалиции по возвращению украинских детей в Брюсселе. Он подчеркнул, что возвращение несовершеннолетних является не политическим вопросом, а фундаментальной частью любого будущего мирного процесса.

"Свобода детей – безусловна. Россия уже предлагала включить детей в обменные списки. Но это абсолютно неприемлемо", — подчеркнул министр.

По словам Сибиги, Украине уже удалось вернуть более двух тысяч детей, вывезенных с оккупированных территорий. При этом глава МИД жестко раскритиковал международные механизмы, заявив, что большинство возвращений происходят не благодаря существующим инструментам, а вопреки их слабой эффективности.

Отдельно министр провел исторические параллели между действиями современной России и преступлениями нацистской Германии во время Второй мировой войны. Он вспомнил историю Бориса Романченко – подростка, депортированного нацистами, — и сравнил его слова с рассказом ребенка из оккупированного Мариуполя после вывоза в Россию.

"Они просто забрали нас – и ты уже никому не принадлежишь", — цитировал Сибига свидетельства жертв разных эпох, подчеркивая пугающее сходство методов.

Глава украинской дипломатии также напомнил о бельгийских казармах Доссин, через которые проходили депортированные перед отправкой в Освенцим, и заявил, что мир обязан остановить нынешний "конвой депортации".

По мнению Сибиги, Москва пытается минимизировать внимание к теме похищенных детей, поскольку понимает масштаб возможной международной ответственности за эти действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Киев предложил Европе новый формат перемирия с Россией: детали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4122143-sibiga-rosia-proponuvala-vkluciti-ditej-do-obminnih-spiskiv-ce-neprijnatno.html
Теги:

Новости

Все новости