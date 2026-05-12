Это шокирует: кого РФ предлагала включить в обменные списки

Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия предлагала включить незаконно депортированных украинских детей в обменные списки.
По словам главы МИД, Киев категорически отверг такую инициативу, подчеркнув, что судьба детей не может быть предметом торга.
С резким заявлением Сибига выступил во время заседания Международной коалиции по возвращению украинских детей в Брюсселе. Он подчеркнул, что возвращение несовершеннолетних является не политическим вопросом, а фундаментальной частью любого будущего мирного процесса.
По словам Сибиги, Украине уже удалось вернуть более двух тысяч детей, вывезенных с оккупированных территорий. При этом глава МИД жестко раскритиковал международные механизмы, заявив, что большинство возвращений происходят не благодаря существующим инструментам, а вопреки их слабой эффективности.
Отдельно министр провел исторические параллели между действиями современной России и преступлениями нацистской Германии во время Второй мировой войны. Он вспомнил историю Бориса Романченко – подростка, депортированного нацистами, — и сравнил его слова с рассказом ребенка из оккупированного Мариуполя после вывоза в Россию.
Глава украинской дипломатии также напомнил о бельгийских казармах Доссин, через которые проходили депортированные перед отправкой в Освенцим, и заявил, что мир обязан остановить нынешний "конвой депортации".
По мнению Сибиги, Москва пытается минимизировать внимание к теме похищенных детей, поскольку понимает масштаб возможной международной ответственности за эти действия.
