Это шокирует: кого РФ предлагала включить в обменные списки

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия предлагала включить незаконно депортированных украинских детей в обменные списки.

По словам главы МИД, Киев категорически отверг такую инициативу, подчеркнув, что судьба детей не может быть предметом торга.

С резким заявлением Сибига выступил во время заседания Международной коалиции по возвращению украинских детей в Брюсселе. Он подчеркнул, что возвращение несовершеннолетних является не политическим вопросом, а фундаментальной частью любого будущего мирного процесса.

"Свобода детей – безусловна. Россия уже предлагала включить детей в обменные списки. Но это абсолютно неприемлемо", — подчеркнул министр.

По словам Сибиги, Украине уже удалось вернуть более двух тысяч детей, вывезенных с оккупированных территорий. При этом глава МИД жестко раскритиковал международные механизмы, заявив, что большинство возвращений происходят не благодаря существующим инструментам, а вопреки их слабой эффективности.

Отдельно министр провел исторические параллели между действиями современной России и преступлениями нацистской Германии во время Второй мировой войны. Он вспомнил историю Бориса Романченко – подростка, депортированного нацистами, — и сравнил его слова с рассказом ребенка из оккупированного Мариуполя после вывоза в Россию.

"Они просто забрали нас – и ты уже никому не принадлежишь", — цитировал Сибига свидетельства жертв разных эпох, подчеркивая пугающее сходство методов.

Глава украинской дипломатии также напомнил о бельгийских казармах Доссин, через которые проходили депортированные перед отправкой в Освенцим, и заявил, что мир обязан остановить нынешний "конвой депортации".

По мнению Сибиги, Москва пытается минимизировать внимание к теме похищенных детей, поскольку понимает масштаб возможной международной ответственности за эти действия.

