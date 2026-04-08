“Це погано закінчиться”: в Раді розповіли про стратегію Трампа та “витівках” Зеленського

Президент США Дональд Трамп у вівторок розмістив резонансний допис про те, що буде знищено цілу цивілізацію. На ці слова відреагували політики, як в США, так і по всьому світу.

Народний депутат Володимир Ар’єв розповів про стратегію Трампа та зазначив, що потрібно робити Україні з огляду на світові процеси. Політик зазначив, що не реагував на погрози президента США, адже він завжди нагнітає до останнього. Нардеп нагадав про тиск на Україну, наскок на Гренландію. Тепер, за його словами, абсолютно те саме з Іраном.

“Просто запамʼятайте — у виконанні Трампа це не політика і не дипломатія. Це бізнес-стратегія хвилі. Спочатку жорсткий тиск, нарощування напруги до стану божевілля і в потрібний момент відʼїзд назад. Або на позиції, які він хотів отримати, або на компроміс коли не вийшло протиснути своє”, — пояснив нардеп.

Однак, за словами політика, бізнес-стратегії у чистому вигляді не дуже добре працюють в політиці та дипломатії.

“Тепер Трампу доведеться якось пояснювати американцям, а особливо своїм виборцям — навіщо все це було, якщо ціни на бензоколонках почали лякати? Особливо перед виборами в Конгрес. А світ буде ще довго косо і з підозрою дивитись на США, не сприймаючи Америку надійним і релевантним партнером”, — зауважив народний депутат.

Щодо ситуації в Україні, та на переконання політика, потрібно самим показати адекватність, адже силу, характер і стійкість українці вже довели.

“Але наш лідер іноді змагається з Трампом в певних виходках. З поправкою на різницю в можливостях. Тому, Україна має якнайшвидше повернутися до конституційного розподілу влади, де кожна гілка влади відповідає за своє, а президент (не є ані гілкою, ані деревом — хоча іноді в цьому сумніваєшся) за своє. Бо нинішня модель князя всія України закінчиться погано. Почитайте про Нерона і Рим — аналогія наполегливо проситься”, — підсумував політик.

