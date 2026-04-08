Это плохо закончится: в Раде рассказали о стратегии Трампа и "выходках" Зеленского

Президент США Дональд Трамп во вторник разместил резонансное сообщение о том, что будет уничтожена целая цивилизация. На эти слова отреагировали политики как в США, так и по всему миру.

Народный депутат Владимир Арьев рассказал о стратегии Трампа и отметил, что нужно делать Украине, учитывая мировые процессы. Политик отметил, что не реагировал на угрозы президента США, ведь он всегда нагнетает до последнего. Нардеп напомнил о давлении на Украину, набеге на Гренландию. Теперь, по его словам, абсолютно то же с Ираном.

"Просто запомните — в исполнении Трампа это не политика и не дипломатия. Это бизнес-стратегия волны. Сначала жесткое давление, наращивание напряжения до состояния безумия и в нужный момент отъезд назад. Или на позиции, которые он хотел получить, или на компромисс, когда не получилось протиснуть свое", — пояснил нардеп.

Однако, по словам политика, бизнес-стратегии в чистом виде не очень хорошо работают в политике и дипломатии.

"Теперь Трампу придется как-то объяснять американцам, а особенно своим избирателям – зачем все это было, если цены на бензоколонках начали пугать? Особенно перед выборами в Конгресс. А мир будет еще долго косо и с подозрением смотреть на США, не воспринимая Америку надежным и релевантным партнером", — отметил народный депутат.

Что касается ситуации в Украине, и, по убеждению политика, нужно самим показать адекватность, ведь силу, характер и устойчивость украинцы уже доказали.

"Но наш лидер иногда соперничает с Трампом в определенных выходках. С поправкой на разницу в возможностях. Поэтому Украина должна как можно быстрее вернуться к конституционному разделению власти, где каждая ветвь власти отвечает за свое, а президент (не является ни ветвью, ни деревом — хотя иногда в этом сомневаешься) за свое. Потому что нынешняя модель князя всей Украины закончится плохо. Почитайте о Нероне и Риме – аналогия упорно просится”, — подытожил политик.

