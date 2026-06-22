“Це підлітковий бунт”: Арестович назвав головну проблему України

Минулого тижня у Польщі повідомили про відкликання високої нагороди, якою раніше був відзначений президент України Володимир Зеленський. Це обурило українських політиків та топпосадовців — попередні президенти України та держслужбовці також відмовилися від польських нагород.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович назвав масове повернення польських нагород підлітковим бунтом.

“Дорослого цікавить його здатність реально впливати на поведінку іншої сторони та ситуацію в цілому. Підлітка цікавить інше — хто я такий і чи дозволяю я комусь визначати, хто я такий?! Інша річ, що підліткові бунти у політиці – практично неминучий етап у становленні націй”, — зазначив він.

За словами Арестовича, у самому бунті проблеми немає, проблема в якості бунту.

“Бунт за національне самовираження та самоідентифікацію у якомусь сенсі неминучий. Без них не виникає суб'єкта. Вся річ у тому — що це за бунт і на якому матеріалі? Те, який зміст підліток закладає у свій бунт та визначить його доросле майбутнє”, — пояснив ексрадник ОП.

Українці, зауважив він, навіть не порушили головне питання — чи варто будувати сучасну національну ідентичність навколо руху, який був пов'язаний не лише з боротьбою за незалежність, а й із тяжкими воєнними злочинами.

“Підліток, який у бунті вибирає не найвдаліший, а найконфліктніший символ – закладає міну під весь фундамент свого майбутнього. Він міг би орієнтуватися на предків, образи яких найкраще допомагають жити і будувати далі, але ні – цей підліток обирає того, хто найбільше дратує батьків”, — зазначив Арестович.

За його словами, українська проблема не в самому бунті, проблема в якості символів, які беруть для самоопису.

“Підліток вибирає символи протесту. Дорослий вибирає символи для майбутнього. У цьому вся різниця”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович дав розгромний прогноз по ситуації в РФ.



