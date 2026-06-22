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"Это подростковый бунт": Арестович назвал главную проблему Украины

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал возвращение польских наград

22 июня 2026, 14:17
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Кречмаровская Наталия

На прошлой неделе в Польше сообщили об отзыве высокой награды, которой ранее был отмечен президент Украины Владимир Зеленский. Это возмутило украинских политиков и чиновников — предыдущие президенты Украины и госслужащие также отказались от польских наград.

"Это подростковый бунт": Арестович назвал главную проблему Украины

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал массовый возврат польских наград подростковым бунтом.

"Взрослое интересует его способность реально влиять на поведение другой стороны и ситуацию в целом. Подростка интересует другое — кто я такой и позволяю ли я кому-то определять, кто я такой?! Другое дело, что подростковые бунты в политике — практически неизбежный этап в становлении наций", — отметил он.

По словам Арестовича, в самом бунте проблемы нет, проблема в качестве бунта.

"Бунт за национальное самовыражение и самоидентификацию в каком-то смысле неизбежен. Без них не возникает субъект. Все дело в том – что это за бунт и на каком материале? Какое содержание подросток закладывает в свой бунт и определит его взрослое будущее”, — объяснил экс-советник ОП.

Украинцы, заметил он, даже не подняли главный вопрос — стоит ли строить современную национальную идентичность вокруг движения, которое было связано не только с борьбой за независимость, но и с тяжкими военными преступлениями.

"Подросток, который в бунте выбирает не самый удачный, а самый конфликтный символ — закладывает мину под весь фундамент своего будущего. Он мог бы ориентироваться на предков, образы которых лучше помогают жить и строить дальше, но нет — этот подросток выбирает того, кто больше всего раздражает родителей", — отметил Арестович.

По его словам, украинская проблема не в самом бунте, проблема в качестве символов, принимаемых для самоописания.

"Подросток выбирает символы протеста. Взрослый выбирает символы для будущего. В этом разница", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович дал разгромный прогноз по ситуации в РФ.




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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02UGH27qkNsd7fckxVQKjqbBiwfZXKcz5XnjK7VnG9JcYtK9AKKeTyucp5bRad2RzAl?locale=uk_UA
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