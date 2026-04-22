Головна Новини Політика зовнішня політика Це несерйозно: яку пропозицію ЄС відкинула Україна
Це несерйозно: яку пропозицію ЄС відкинула Україна

Київ вимагає повного членства, але готовий до тимчасових поступок заради захисту економіки

22 квітня 2026, 10:39
Автор:
Кравцев Сергей

Україна не розглядає варіант поетапного чи полегшеного вступу до Європейського Союзу, проте демонструє прискорені темпи виконання всіх необхідних реформ. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи перебіг євроінтеграції.

Це несерйозно: яку пропозицію ЄС відкинула Україна

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За його словами, позиція президента Володимира Зеленського залишається незмінною – жодних проміжних форм членства Київ не набуде. Незважаючи на те, що серед партнерів обговорюються різні сценарії інтеграції, Україна наполягає на повноцінному вступі без ерзац-рішень.

Водночас у ЄС визнають помітний прогрес України. Під час засідання Ради Євросоюзу, в якому взяв участь глава МЗС, окремо наголосили на масштабному впровадженні європейського законодавства.

Андрій Сибіга наголосив: питання готовності країни – скоріше формальність, оскільки Київ послідовно виконує всі встановлені критерії та рухається вперед "дуже швидко".

Міністр зазначив, що процес інтеграції залишається складним і потребує подальшої адаптації норм та стандартів. При цьому не йдеться про опір умов ЄС, скоріше про спробу уникнути помилок минулого, коли деякі рішення приймалися без достатнього аналізу наслідків.

У Києві допускають гнучкість у переговорах, включаючи тимчасові перехідні періоди та окремі винятки.

На думку Сибіги, це необхідно для захисту національної економіки та бізнесу. Водночас стратегічна мета залишається незмінною – запровадження європейських стандартів та повноцінне членство у ЄС.

Україна має намір балансувати між жорсткими вимогами Брюсселя та власними інтересами, роблячи ставку на довгостроковий ефект для держави та громадян.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 90 мільярдів на кону: ЄС готує фінансовий удар по Росії через Україну.




