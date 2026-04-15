Це не програш політики Трампа: в Раді дали невтішний прогноз щодо війни в Україні

Виборча комісія Угорщини оприлюднила результати підрахунку майже 99% голосів. За офіційними результатами партія “Тиса” на чолі з Мадяром отримала 69,35% — це 138 мандатів при 133 необхідних для конституційної більшості. Партія “Фідес” на чолі з Орбаном отримала 27,64% — це 55 мандатів. У Раді поділилися думками, як це вплине на подальшу ситуацію в Україні.

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що зараз взагалі не стоїть питання про те, перемогли проросійські, проукраїнські, проєвропейські чи проамериканські сили. Усе, за її словами, набагато масштабніше — глобалісти вже в повному обсязі продовжують керувати Європою.

“Партія “Тиса” здобула абсолютну владу в угорському парламенті. З нашої української практики ми чудово знаємо, що наслідок монобільшості — це повна узурпація влади. Для прийняття правильних рішень в державі потрібна дискусія різних політичних сил”, — пояснила народна депутатка.

За її словами, наразі можна говорити, що результати виборів в Угорщині — це програш політики Трампа. Однак, зазначила політик, непродумана військова кампанія на Близькому Сході, куди втягнули Трампа, закінчилася не лише його політичною поразкою в Європі і, як наслідок, поразкою антиглобалістів.

“Для України це означає, що тепер ми маємо всі шанси отримати 90 млрд кредиту від ЄС і, як наслідок, затяжну війну. Висновок з цього всього невтішний: повернутися до нормальних життєвих цінностей усім нам поки що не судилося”, — підсумувала нардепка.

