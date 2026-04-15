Это не проигрыш политики Трампа: в Раде дали неутешительный прогноз по войне в Украине

Избирательная комиссия Венгрии обнародовала результаты подсчета почти 99% голосов. По официальным результатам партия "Тиса" во главе с Мадяром получила 69,35% — это 138 мандатов при 133 необходимых для конституционного большинства. Партия "Фидес" во главе с Орбаном получила 27,64% – это 55 мандатов. В Раде поделились мнениями, как это отразится на дальнейшей ситуации в Украине.

Народная депутат Анна Скороход отметила, что сейчас вообще не стоит вопрос о том, победили ли пророссийские, проукраинские, проевропейские или проамериканские силы. Все, по ее словам, гораздо масштабнее – глобалисты уже в полном объеме продолжают управлять Европой.

"Партия "Тиса" обрела абсолютную власть в венгерском парламенте. Из нашей украинской практики мы прекрасно знаем, что следствие монобольшинства — это полная узурпация власти. Для принятия правильных решений в государстве нужна дискуссия разных политических сил", — пояснила народная депутат.

По ее словам, сейчас можно говорить, что результаты выборов в Венгрии – это проигрыш политики Трампа. Однако, отметила политик, непродуманная военная кампания на Ближнем Востоке, куда втянули Трампа, закончилась не только его политическим поражением в Европе и, как следствие, поражением антиглобалистов.

"Для Украины это означает, что теперь мы имеем все шансы получить 90 млрд кредитов от ЕС и, как следствие, затяжную войну. Вывод из этого всего неутешителен: вернуться к нормальным жизненным ценностям всем нам пока не суждено", — подытожила нардепка.

