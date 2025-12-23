Бюджет Кремля від продажу газу не збагатився: «Газпром» більше не рятує Росію

Російський бюджет уже третій рік поспіль терпить втрати через скорочення доходів від експорту газу. Європейський ринок, який раніше був головним джерелом прибутків Кремля, показує рекордно низькі обсяги постачання: через зупинку транзиту через Україну експорт до Європи впав на 45% у порівнянні з минулим роком і досяг рівня 1970-х років. Про це повідомляє Reuters.

Доходи Росії від газу впали до мінімуму за півстоліття: Європа і Китай не врятують казну

За січень–листопад 2025 року федеральна казна Росії отримала лише 420 млрд рублів від експортних пошлин на газ, а за рік прогнозують близько 470 млрд рублів — це мінімум з часів пандемії 2020 року, коли бюджет отримав 439,1 млрд рублів. Для порівняння, у 2018–2019 роках обсяг доходів від експорту газу був у 2,6 рази більший.

Хоча Китай став головним покупцем російського газу, закупивши 38,7 млрд кубометрів, це не компенсує втрати європейського ринку. Ще гірше для Росії те, що газ до Китаю продається зі знижкою майже 40% — $248 за тисячу кубометрів проти $401 для інших клієнтів, що значно обмежує фінансовий ефект від нового маршруту "Сили Сибіру".

Експерти зазначають, що навіть повне завантаження трубопроводу в Китай не дозволяє компенсувати упущені доходи, оскільки ціна продажу прив’язана до нафти, а окупність інфраструктури розтягується на роки.

