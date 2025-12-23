Бюджет Кремля от продажи газа не обогатился: «Газпром» больше не спасает Россию

Российский бюджет уже третий год подряд терпит потери из-за сокращения доходов от экспорта газа. Европейский рынок, ранее являвшийся главным источником доходов Кремля, показывает рекордно низкие объемы поставок : из-за остановки транзита через Украину экспорт в Европу упал на 45% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня 1970-х годов . Об этом сообщает Reuters .

Доходы России от газа упали до минимума за полвека: Европа и Китай не спасут казну

За январь-ноябрь 2025 года федеральная казна России получила лишь 420 млрд рублей от экспортных пошлин на газ , а за год прогнозируют около 470 млрд рублей – это минимум со времен пандемии 2020 года , когда бюджет получил 439,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2018–2019 годах объем доходов от экспорта газа был в 2,6 раза больше .

Хотя Китай стал главным покупателем российского газа, закупив 38,7 млрд кубометров , это не компенсирует потери европейского рынка. Еще хуже для России то, что газ в Китай продается со скидкой почти 40% — $248 за тысячу кубометров против $401 для других клиентов, что значительно ограничивает финансовый эффект от нового маршрута Силы Сибири.

Эксперты отмечают, что даже полная загрузка трубопровода в Китай не позволяет компенсировать упущенные доходы , поскольку цена продаж привязана к нефти, а окупаемость инфраструктуры растягивается на годы.

