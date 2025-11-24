Буде ще один трек переговорів щодо мирного плану: у МЗС дали роз'яснення

Пропозиції адміністрації США можуть стати основою для подальшої роботи над можливим мирним планом, при цьому в процесі передбачається і вагома роль Європи. Як передає портал "Коментарі", про це під час круглого столу заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

МЗС України. Фото: з відкритих джерел

Представник МЗС зазначив, що переговори в Женеві продемонстрували "досить позитивний та оптимістичний тон". Українська та американська делегації змогли детально обговорити запропоновані Вашингтоном пункти, і частина з них вже піддається конкретному опрацюванню.

"Вдалося вийти на доопрацьований варіант цих пунктів, але робота продовжується і, ймовірно, триватиме ще протягом найближчих днів", — зазначив Тихий.

Він наголосив, що процес відбувається у тісній координації з європейськими партнерами. За його словами, наразі існує оновлена рамка документа, проте до фінальної версії ще далеко. Низка питань обговорюватиметься на рівні президентів України та США.

Відповідаючи на запитання про можливий візит Володимира Зеленського до США, представник МЗС зазначив, що підтверджувати його поки що зарано, але така можливість не виключається.

Говорячи про так званий "європейський план", Георгій Тихий наголосив на важливості збереження єдності серед партнерів. Він додав, що питання, пов'язані з ЄС та НАТО, найімовірніше, будуть винесені до окремого треку, що європейські партнери вважають правильним кроком.

