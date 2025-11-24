Будет еще один трек переговоров по мирному плану: в МИД дали разъяснение

Предложения администрации США могут стать основой для дальнейшей работы над возможным "мирным планом", при этом в процессе предусматривается и весомая роль Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом во время круглого стола заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Представитель МИД отметил, что переговоры в Женеве продемонстрировали "достаточно позитивный и оптимистичный тон". Украинская и американская делегации смогли детально обсудить предложенные Вашингтоном пункты, и часть из них уже поддается конкретной проработке.

"Удалось выйти на доработанный вариант этих пунктов, но работа продолжается и, вероятно, продлится еще в течение ближайших дней", — отметил Тихий.

Он подчеркнул, что процесс проходит в тесной координации с европейскими партнерами. По его словам, сейчас существует обновленная рамка документа, однако до финальной версии еще далеко. Ряд вопросов будет обсуждаться на уровне президентов Украины и США.

Отвечая на вопрос о возможном визите Владимира Зеленского в США, представитель МИД отметил, что подтверждать его пока рано, но такая возможность не исключается.

Говоря о так называемом "европейском плане", Георгий Тихий подчеркнул важность сохранения единства среди партнеров. Он добавил, что вопросы, связанные с ЕС и НАТО, вероятнее всего, будут вынесены в отдельный трек, что европейские партнёры считают правильным шагом.

Читайте также на портале "Комментарии" — США и Украина заявили о разработке "обновлённого и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали своё обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни. При этом Reuters пишет о том, что участники переговоров не предоставили подробностей о множестве вопросов, которые необходимо закрыть, включая вопрос о том, как гарантировать безопасность Киева от угрозы со стороны России.



