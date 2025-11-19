

















В ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про ключові інструменти впливу на режими, що порушують міжнародне право, та проаналізував значення операцій США у Венесуелі й Ірані для глобальної безпеки.

Буданов зробив прогноз, що буде у світі найближчим часом

“Ситуація дуже цікава, розвивається динамічно, і ця тенденція буде збережена. Значні сили американського флоту вже підійшли до операційних районів, з яких можна діяти по території Венесуели. Угруповання морської піхоти, розгорнуті польові шпиталі — технічно до операції все підготовлено”, — розповів Кирило Буданов.

Начальник воєнної розвідки також нагадав, що міністр війни США вже оголосив про початок операції у Венесуелі.

“Найближчим часом всі ми будемо спостерігати, що відбувається з тими режимами, які не хочуть жити за цивілізованими правилами, користуються наркотиками та нафтою як інструментом, та мають справу з людьми, з якими не варто мати справу”, – наголосив начальник ГУР.

Нещодавні удари американських бомбардувальників по об’єктах в Ірані стали протверезуючим сигналом для російської федерації.

“Нещодавно світ побачив дуже професійну операцію в Ірані, коли демонстративно були проведені точкові бомбардування з території Сполучених Штатів. Удари наносилися саме з території США, не використовуючи аеродроми підскоку. Це продемонструвало міць, велич та здатність дотягнути до будь-якої точки земної кулі”, — сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кирило Буданов заявив, що умови для мирної угоди можуть скластися вже взимку. Ключові події очікуються на початку або в середині лютого 2026 року.