

















В эксклюзивном интервью 24 канала начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о ключевых инструментах влияния на нарушающие международное право режимы и проанализировал значение операций США в Венесуэле и Иране для глобальной безопасности.

Буданов сделал прогноз, что будет в мире в ближайшее время

"Ситуация очень интересна, развивается динамично, и эта тенденция будет сохранена. Значительные силы американского флота уже подошли к операционным районам, из которых можно действовать по территории Венесуэлы. Группировка морской пехоты, развернутые полевые госпитали — технически к операции все подготовлено", — рассказал Кирилл Буданов.

Начальник военной разведки также напомнил, что министр войны США уже объявил о начале операции в Венесуэле.

"В ближайшее время все мы будем наблюдать, что происходит с теми режимами, которые не хотят жить по цивилизованным правилам, пользуются наркотиками и нефтью как инструментом и имеют дело с людьми, с которыми не стоит иметь дело", — подчеркнул начальник ГУР.

Недавние удары американских бомбардировщиков по объектам в Иране стали отрезвляющим сигналом для российской федерации.

"Недавно мир увидел очень профессиональную операцию в Иране, когда демонстративно были проведены точечные бомбардировки с территории Соединенных Штатов. Удары наносились именно с территории США, не используя аэродромы подскока. Это продемонстрировало мощь, величие и способность дотянуть до любой точки земного шара", — сказал Кирилл Будило.

