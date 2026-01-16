logo_ukra

Головна Новини Політика зовнішня політика Буданов, Умєров та Арахамія поїхали в Маямі: анонсують важливі переговори
НОВИНИ

Буданов, Умєров та Арахамія поїхали в Маямі: анонсують важливі переговори

У США відбудуться нові переговори щодо гарантій безпеки та економічного відновлення України

16 січня 2026, 20:19
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Українська делегація 17 січня зустрінеться з представниками американської сторони у Маямі.

Буданов, Умєров та Арахамія поїхали в Маямі: анонсують важливі переговори

Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел

Говоритимуть, зокрема, про гарантії безпеки для України та інвестиції на загальну суму до 800 млрд доларів. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина. 

За її словами, Україну на переговорах у Флориді представлятимуть, зокрема, керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров і лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Як наголосив президент України Володимир Зеленський, ми працюємо над двома ключовими документами — угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 мільярдів доларів, які можуть підписати в на Всесвітньому економічному форумі в Давосі", – зазначила дипломатка. 

Метою візиту представників України до Маямі, за її словами, є "доопрацювання цих домовленостей із американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України".

Як писав портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський  під час пресконференції з президентом Чехії повідомив, що зараз українська делегація знову поїхала до США, щоб доопрацювати певні аспекти угод про гарантії безпеки та процвітання України на 800 млрд доларів. За словами Зеленського, ці угоди можуть підписати в на форумі в Давосі, але Україні важлива не швидкість підписання, а якість документів, щоб усі наші інтереси були враховані.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що Сполучені Штати не прагнуть завершити війну в Україні шляхом, який би виглядав як винагорода для агресора. Таку позицію висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соціальній мережі Х. За його словами, президент США Дональд Трамп має намір "гідно та справедливо" покласти край "кривавій бійнi в Україні", чого не змогли досягти його попередники — Барак Обама та Джо Байден. 



Джерело: https://www.facebook.com/olga.kravets.796/?locale=uk_UA
