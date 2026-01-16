logo

Буданов, Умеров и Арахамия поехали в Майами: анонсируют важные переговоры
Буданов, Умеров и Арахамия поехали в Майами: анонсируют важные переговоры

В США состоятся новые переговоры по гарантиям безопасности и экономическому восстановлению Украины

16 января 2026, 20:19
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украинская делегация 17 января встретится с представителями американской стороны в Майами.

Буданов, Умеров и Арахамия поехали в Майами: анонсируют важные переговоры

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Говорят, в частности, о гарантиях безопасности для Украины и инвестициях на общую сумму до 800 млрд долларов. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украину на переговорах во Флориде будут представлять, в частности, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, мы работаем над двумя ключевыми документами — соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 миллиардов долларов, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе", — отметила дипломат.

Целью визита представителей Украины в Майами, по ее словам, является "доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально отвечали национальным интересам Украины".

Как писал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии сообщил, что сейчас украинская делегация снова поехала в США , чтобы доработать определенные аспекты соглашений о гарантиях безопасности и процветания Украины на 800 млрд долларов. По словам Зеленского, эти соглашения могут подписать на форуме в Давосе, но Украине важна не скорость подписания, а качество документов, чтобы все наши интересы были учтены.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты не стремятся завершить войну в Украине путем, который выглядел бы как вознаграждение для агрессора. Такую позицию высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм в социальной сети Х. По его словам, президент США Дональд Трамп намерен "достойно и справедливо" положить конец "кровавой бойне в Украине", чего не смогли достичь его предшественники — Барак Обама и Джо Байден.



