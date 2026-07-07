"Без обид к Польше, но…": Буданов резко отреагировал на ультиматум Варшавы

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что напряженность в отношениях между Украиной и Польшей в ближайшие дни может усилиться. По его словам, пик конфликта еще впереди, а Киев готов реагировать на возможные шаги польской стороны, если они будут носить эскалационный характер.

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина отметил, что пик конфликта между Польшей и Украиной еще впереди, ведь Варшава подготовила ряд "незрелых" действий, которые могут усугубить отношения между странами.

"Он точно будет впереди. Здесь нет большой тайны. У нас чуть меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, по-моему, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", — заявил Буданов.

Глава ОП также отметил, что Украина не будет принимать ультиматумов со стороны Польши.

"Украина не воспримет ультиматумов ни от кого в этом мире. Последний, кто пытался поставить нам ультиматум – это Российская Федерация. Без оскорблений к Польше – но она (Россия) немножко мощнее, чем Польша. И мы его все равно не приняли. Ультиматумом с нами разговаривать не надо", — сказал глава ОП.

В то же время Буданов подчеркнул, что Киев не намерен самостоятельно провоцировать конфликт. По его словам, Украина будет оценивать конкретные действия польской стороны и только после этого будет принимать решение об ответе.

"Сделают свой – увидим, будем отвечать. Молча сидеть никто не будет", — ответил Буданов.

Напомним, что ухудшение отношений Украины и Польши усилилось после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за указа о присвоении почетного наименования героев УПА одному из украинских военных подразделений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше жестко ответили на демарш Буданова, Ющенко и Кучмы.

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