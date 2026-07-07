"Без обид к Польше, но…": Буданов резко отреагировал на ультиматум Варшавы

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Slava Kot
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что напряженность в отношениях между Украиной и Польшей в ближайшие дни может усилиться. По его словам, пик конфликта еще впереди, а Киев готов реагировать на возможные шаги польской стороны, если они будут носить эскалационный характер.
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина отметил, что пик конфликта между Польшей и Украиной еще впереди, ведь Варшава подготовила ряд "незрелых" действий, которые могут усугубить отношения между странами.
Глава ОП также отметил, что Украина не будет принимать ультиматумов со стороны Польши.
В то же время Буданов подчеркнул, что Киев не намерен самостоятельно провоцировать конфликт. По его словам, Украина будет оценивать конкретные действия польской стороны и только после этого будет принимать решение об ответе.
Напомним, что ухудшение отношений Украины и Польши усилилось после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за указа о присвоении почетного наименования героев УПА одному из украинских военных подразделений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше жестко ответили на демарш Буданова, Ющенко и Кучмы.
Также "Комментарии" писали, когда закончится война в Украине: Буданов дал новый прогноз по мирным переговорам.