Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Украина критически зависит от поддержки Соединенных Штатов и без нее не сможет противостоять российской агрессии. По его мнению, именно масштабная американская военная, финансовая и технологическая помощь позволяет Украине удерживать оборону и удерживать ситуацию на фронте.

Зависимость Украины от США

Гончаренко перечислил ключевые элементы, без которых, по его словам, Вооруженные силы Украины не смогут эффективно действовать: разведданные, аналитическая поддержка, поставки ракет для Patriot, боеприпасов для HIMARS, системы Starlink, а также прямые финансовые вливания от США.

Он подчеркнул, что именно из-за этой зависимости Вашингтон фактически формирует часть политических решений в отношении Украины, и отметил, что условия могли быть существенно более жесткими.

Депутат добавил, что результат, которого украинская армия достигает сейчас, является синергией западных технологий, финансирования и военного опыта вместе с выносливостью и мастерством украинских военных. Однако, по его мнению, эта синергия держится не только на украинской составляющей, но и в значительной степени на поддержке Запада.

Говоря о перспективе, Гончаренко подчеркнул, что для предстоящей победы Украина должна стать самодостаточной в сфере вооружений. Он отметил, что за годы полномасштабной войны страна так и не смогла наладить серийное производство собственной дальнобойной ракеты, что, по его мнению, является не только коррупцией, но и упадком украинской инженерной и научной школы.



В завершение он подчеркнул, что для реального укрепления обороноспособности страна должна инвестировать в техническое образование, восстановление инженерных факультетов и развитие оборонной промышленности, чтобы научиться вновь создавать высокотехнологичное оружие.



