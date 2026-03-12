Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна готова збільшити поставки природного газу до європейських держав, посилюючи енергетичну безпеку регіону.

Азербайджан готовий збільшити постачання газу до Європи: Алієв зробив заяву

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Укрінформ.

Відповідну заяву азербайджанський лідер зробив під час спільного виступу з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Алієв підкреслив, що енергетична співпраця між Азербайджаном та Європейським Союзом стала особливо важливою після 2022 року, коли було підписано документ про стратегічне партнерство в енергетичній сфері між Азербайджаном і Європейською комісією.

"Важливою частиною нашого партнерства завжди була, є і безумовно буде співпраця в енергетичній сфері, особливо після 2022 року, коли ми підписали з Європейською комісією документ про стратегічне партнерство", – зазначив Алієв.

Азербайджан уже розширив географію постачання

За словами президента, з моменту підписання енергетичної угоди Азербайджан значно збільшив обсяги експорту газу до Європи.

Кількість країн Європейського Союзу, які отримують азербайджанський газ, зросла до десяти, а загалом поставки здійснюються до 16 держав.

Алієв наголосив, що така географія постачання робить Азербайджан одним із ключових постачальників трубопровідного газу у світі.

Європа споживає половину азербайджанського газу

Президент Азербайджану також зазначив, що європейський ринок уже становить приблизно половину всього експорту газу країни.

Водночас потенціал для розширення поставок залишається значним.

За словами Алієва, Азербайджан планує збільшити видобуток природного газу, зокрема завдяки запуску нового родовища.

"Цього року ми почнемо видобуток газу з нового родовища. А через два-три роки, якщо все піде за планом, у нас буде щонайменше на 10 мільярдів кубометрів газу більше, ніж сьогодні", – заявив він.

Очікується, що зростання видобутку дозволить збільшити обсяги постачання до європейських країн, які після скорочення імпорту російського газу активно шукають альтернативні джерела енергії.

Читайте також в "Коментарях", що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив занепокоєння станом світової економіки, зазначивши, що вона переживає найвищу невизначеність з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.