Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу: Алиев сделал заявление

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова увеличить поставки природного газа в европейские государства , усиливая энергетическую безопасность региона.

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Укринформ .

Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал во время совместного выступления с президентом Европейского совета Антониу Коштой .

Алиев подчеркнул, что энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом стало особенно важным после 2022 года, когда был подписан документ о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейской комиссией.

"Важной частью нашего партнерства всегда было, есть и, безусловно, будет сотрудничество в энергетической сфере, особенно после 2022 года, когда мы подписали с Европейской комиссией документ о стратегическом партнерстве", – отметил Алиев.

Азербайджан уже расширил географию поставок

По словам президента, с момента подписания энергетического соглашения Азербайджан значительно увеличил объемы экспорта газа в Европу .

Количество стран Европейского Союза, получающих азербайджанский газ, возросло до десяти , а всего поставки осуществляются до 16 государств .

Алиев подчеркнул, что такая география поставок делает Азербайджан одним из ключевых поставщиков трубопроводного газа в мире .

Европа потребляет половину азербайджанского газа

Президент Азербайджана также отметил, что европейский рынок уже составляет примерно половину всего экспорта газа страны .

В то же время, потенциал для расширения поставок остается значительным.

По словам Алиева, Азербайджан планирует увеличить добычу природного газа , в частности, благодаря запуску нового месторождения.

"В этом году мы приступим к добыче газа с нового месторождения. А через два-три года, если все пойдет по плану, у нас будет минимум на 10 миллиардов кубометров газа больше , чем сегодня", – заявил он.

Ожидается, что рост добычи позволит увеличить объемы поставок в европейские страны , которые после сокращения импорта российского газа активно ищут альтернативные источники энергии.

