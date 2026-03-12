Рубрики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова увеличить поставки природного газа в европейские государства , усиливая энергетическую безопасность региона.
Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу: Алиев сделал заявление
Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Укринформ .
Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал во время совместного выступления с президентом Европейского совета Антониу Коштой .
Алиев подчеркнул, что энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом стало особенно важным после 2022 года, когда был подписан документ о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейской комиссией.
По словам президента, с момента подписания энергетического соглашения Азербайджан значительно увеличил объемы экспорта газа в Европу .
Количество стран Европейского Союза, получающих азербайджанский газ, возросло до десяти , а всего поставки осуществляются до 16 государств .
Алиев подчеркнул, что такая география поставок делает Азербайджан одним из ключевых поставщиков трубопроводного газа в мире .
Президент Азербайджана также отметил, что европейский рынок уже составляет примерно половину всего экспорта газа страны .
В то же время, потенциал для расширения поставок остается значительным.
По словам Алиева, Азербайджан планирует увеличить добычу природного газа , в частности, благодаря запуску нового месторождения.
Ожидается, что рост добычи позволит увеличить объемы поставок в европейские страны , которые после сокращения импорта российского газа активно ищут альтернативные источники энергии.
