Зниження виборчого бар’єру та перевірка на зв’язки з РФ: Олена Шуляк розповіла про підготовку до виборів

6 лютого 2026, 00:15
В Україні триває активна підготовка законодавчих пропозицій щодо майбутніх виборів. Як повідомила депутатка та членкиня профільної робочої групи Олена Шуляк в інтерв'ю виданню "Телеграф", остаточний драфт документа з усіма пропозиціями очікується вже протягом цього місяця.

Одним із ключових питань дискусії залишається зміна прохідного бар'єру для політичних партій. Наразі робоча група не дійшла спільного рішення щодо його зниження.

"Поки не вдалося дійти згоди щодо зниження виборчого бар’єру з 5% до 3%. Це питання передадуть на ширшу дискусію у велику робочу групу", — зазначила Шуляк.

Крім того, залишається відкритим питання формату виборчих списків. За словами депутатки, "не було консенсусу щодо переходу на закриті списки", тож обговорення цієї теми продовжиться під керівництвом Олександра Корнієнка.

Важливою новацією стане жорсткий контроль за біографіями кандидатів. Усі претенденти на виборні посади будуть зобов’язані офіційно повідомляти про наявні зв’язки з країною-агресором. Для забезпечення цієї норми плануються зміни до Кримінального кодексу, що передбачатимуть санкції за надання недостовірних даних.

"Правоохоронні органи та ЦВК перевірятимуть інформацію, а у разі порушень кандидатів можуть знімати з реєстрації за рішенням суду. Громадяни також можуть надавати докази щодо зв’язків політиків із державою-агресором", — пояснила парламентарка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, хто з військових має найбільший кредит довіри українців — нове опитування.                                             



