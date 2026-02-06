В Украине продолжается активная подготовка законодательных предложений по предстоящим выборам. Как сообщила депутат и член профильной рабочей группы Елена Шуляк в интервью изданию "Телеграф", окончательный драфт документа со всеми предложениями ожидается уже в течение этого месяца.

Снижение избирательного барьера и проверка на связи с РФ: Елена Шуляк рассказала о подготовке к выборам

Одним из ключевых вопросов дискуссии остается изменение проходного барьера для политических партий. В настоящее время рабочая группа не пришла к общему решению по его снижению.

"Пока не удалось прийти к соглашению о снижении избирательного барьера с 5% до 3%. Этот вопрос передадут на более широкую дискуссию в большую рабочую группу", — отметила Шуляк.

Кроме того, остается открытым вопрос формата избирательных списков. По словам депутата, "не было консенсуса относительно перехода на закрытые списки", поэтому обсуждение этой темы продолжится под руководством Александра Корниенко.

Важным новшеством станет жесткий контроль за биографиями кандидатов. Все претенденты на выборные должности будут обязаны официально сообщать об имеющихся связях со страной-агрессором. Для обеспечения этой нормы планируются изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие санкции за предоставление недостоверных данных.

"Правоохранительные органы и ЦИК будут проверять информацию, а в случае нарушений кандидатов могут снимать с регистрации по решению суда. Граждане также могут предоставлять доказательства связей политиков с государством-агрессором", — пояснила парламентарий.

