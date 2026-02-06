logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика выборы Снижение избирательного барьера и проверка на связи с РФ: Елена Шуляк рассказала о подготовке к выборам
commentss НОВОСТИ Все новости

Снижение избирательного барьера и проверка на связи с РФ: Елена Шуляк рассказала о подготовке к выборам

Законопроект о выборах готовится к выходу: какие нововведения обсуждает рабочая группа

6 февраля 2026, 00:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Украине продолжается активная подготовка законодательных предложений по предстоящим выборам. Как сообщила депутат и член профильной рабочей группы Елена Шуляк в интервью изданию "Телеграф", окончательный драфт документа со всеми предложениями ожидается уже в течение этого месяца.

Снижение избирательного барьера и проверка на связи с РФ: Елена Шуляк рассказала о подготовке к выборам

Снижение избирательного барьера и проверка на связи с РФ: Елена Шуляк рассказала о подготовке к выборам

Одним из ключевых вопросов дискуссии остается изменение проходного барьера для политических партий. В настоящее время рабочая группа не пришла к общему решению по его снижению.

"Пока не удалось прийти к соглашению о снижении избирательного барьера с 5% до 3%. Этот вопрос передадут на более широкую дискуссию в большую рабочую группу", — отметила Шуляк.

Кроме того, остается открытым вопрос формата избирательных списков. По словам депутата, "не было консенсуса относительно перехода на закрытые списки", поэтому обсуждение этой темы продолжится под руководством Александра Корниенко.

Важным новшеством станет жесткий контроль за биографиями кандидатов. Все претенденты на выборные должности будут обязаны официально сообщать об имеющихся связях со страной-агрессором. Для обеспечения этой нормы планируются изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие санкции за предоставление недостоверных данных.

"Правоохранительные органы и ЦИК будут проверять информацию, а в случае нарушений кандидатов могут снимать с регистрации по решению суда. Граждане также могут предоставлять доказательства связей политиков с государством-агрессором", — пояснила парламентарий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , кто из военных имеет самый большой кредит доверия украинцев — новый опрос.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости