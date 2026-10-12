Зміна лідера під час війни: що чекає Україну після виборів та чи настане мир

Проведення загальнонаціональних виборів та можлива зміна верховного головнокомандувача в розпал запеклих боїв можуть радикально змінити траєкторію російсько-української війни. У той час як у суспільстві та на міжнародній арені тривають дискусії про необхідність відновлення демократичних процесів, аналітики попереджають про високу ціну інституційного перезавантаження. Журналісти порталу "Коментарі" звернулися за прогнозом до провідних чат-ботів ШІ щодо того, як обрання нового глави держави вплине на стабільність фронту, міцність західної коаліції та чи спробує Кремль скористатися моментом для примусу України до капітуляції.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Gemini від Google:

Проведення президентських виборів під час активної фази бойових дій та зміна верховного головнокомандувача неминуче спровокують серйозну внутрішньополітичну та безпекову турбулентність. Зміна лідера в такий критичний момент вимагатиме перезавантаження всієї управлінської вертикалі, військового командування та дипломатичного корпусу, що на певний час послабить керованість державою та обороноздатність на фронті. Російська Федерація гарантовано спробує скористатися цим періодом інституційної вразливості, щоб посилити військовий тиск на полі бою, просунути свої капітуляційні умови та розгорнути масштабні інформаційно-психологічні операції для розколу українського суспільства.

Для самого перебігу війни ключовим фактором стане політична фігура нового президента та його здатність утримати міжнародну коаліцію. Якщо новий очільник держави обере курс на негайні компроміси без жорстких безпекових гарантій, це може призвести до тимчасового заморожування конфлікту за корейським сценарієм, яке агресор використає для відновлення сил і нового наступу в майбутньому. Водночас, якщо новий лідер задекларує жорстку оборонну позицію, Захід може взяти паузу у постачанні зброї та фінансової допомоги для оцінки передбачуваності нової адміністрації, що змусить Україну перейти до глухої стратегічної оборони з ризиком втрати нових територій.

ChatGPT від OpenAI:

Якщо в Україні під час війни відбудуться вибори й громадяни оберуть іншого президента, це саме по собі не означатиме ані завершення бойових дій, ані автоматичного погіршення ситуації на фронті. Найбільшим викликом для нового глави держави стане необхідність одночасно забезпечити безперервність військового управління, зберегти підтримку міжнародних партнерів і не допустити внутрішньополітичної дестабілізації. Росія, найімовірніше, спробує використати зміну влади для посилення інформаційного тиску, поширення наративів про слабкість української держави та просування вигідних Кремлю умов переговорів. Водночас багато залежатиме від того, наскільки злагоджено відбудеться передача повноважень, чи збереже новий президент довіру військових і суспільства та чи матиме чіткий план продовження оборони країни. Якщо політичний перехід буде організованим, він не обов'язково створить критичні ризики для фронту.

Водночас прихід нового президента може змінити підходи України до ведення війни, дипломатії та переговорів, але не гарантує швидкого миру. Якщо новий лідер виступатиме за продовження опору, посилення армії та збереження західної військової допомоги, стратегічний курс держави може залишитися загалом незмінним, навіть якщо зміняться тактика й кадрові рішення. Якщо ж він обіцятиме швидке завершення війни шляхом компромісів, постане питання, чи будуть такі домовленості прийнятними для українського суспільства та чи погодиться на них Росія. Адже припинення бойових дій залежить не лише від волі українського президента, а й від позиції Кремля, ситуації на полі бою та гарантій безпеки. Тому головний ризик полягатиме не в самій зміні президента, а в можливій втраті політичної єдності, порушенні керованості держави або розбіжностях із союзниками. Водночас демократична зміна влади за умови збереження інституційної стабільності може продемонструвати стійкість України навіть під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський готовий говорити про вибори під час війни в Україні, але за однієї умови.