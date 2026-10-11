Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Украина проведет выборы в случае согласия Путина на 60-дневное перемирие", — Зеленский, пишет "РБК-Украина".

Глава государства отметил, что власть примет любой выбор нашего украинского народа. Однако, отметил, если Трамп хочет выборов – нужно перемирие на 2 месяца.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп сделал несколько острых заявлений относительно президента Украины Владимира Зеленского.

По словам американского лидера Зеленский "хочет создавать проблемы всему миру".

"Зеленский мог много раз урегулировать эту войну, но решил этого не делать. Мы сказали ему: можете делать с Россией что угодно, только не атакуйте нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский хочет создавать проблемы всему миру и нашим фермерам. Ему лучше, черт возьми, прекратить это", — заявил Трамп.

По его словам, Зеленскому следовало заключить договор еще два года назад. "Я думаю, что Россия хотела бы заключить соглашение. Мы уже не раз обсуждали это, но Россия хочет заключить соглашение. Однако, как я уже говорил, этот вопрос можно было решить много раз. Но по какой-то причине Зеленский не хочет заключать соглашение", — заявил Трамп.

Он отметил, что если посмотреть на соотношение сил, то на одной стороне на миллионы солдат больше, чем на другой.

"Думаю, было бы разумно, если бы он заключил соглашение два года назад. Ему было бы намного... он оказался бы в гораздо лучшем положении. Два года назад он мог заключить гораздо более выгодное соглашение. Президент Путин очень хочет достичь урегулирования. И послушайте, он высвобождает большие объемы нефти для мирового рынка. Хорошо? И это, кстати, хорошо. И это, кстати, хорошо".

Также Трамп заявил, что Украине нужно избрать нового президента.