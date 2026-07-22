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Несподіваний фаворит: за кого українці проголосували б на виборах сьогодні

Група "Рейтинг" оприлюднила опитування щодо виборів президента. З'явився новий лідер поряд із Зеленським.

22 липня 2026, 16:00
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Slava Kot

Якби президентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримав би чинний президент Володимир Зеленський. Водночас нове соціологічне дослідження засвідчило стрімке зростання популярності колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який увійшов до трійки лідерів. Такі результати оприлюднила соціологічна група "Рейтинг" за підсумками опитування, проведеного 20-21 липня 2026 року.

Несподіваний фаворит: за кого українці проголосували б на виборах сьогодні

За кого українці проголосували б на виборах

Згідно з соціологічним дослідженням, 22,3% опитаних готові проголосувати за Володимира Зеленського на найближчих виборах президента України. Друге місце посідає колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний із 14,9% підтримки.

Третім став колишній міністр оборони Михайло Федоров, за якого готові віддати голос 13,4% респондентів. Різке зростання його рейтингу пов’язано з нещодавнім звільненням з посади та суспільною реакцією на це рішення.

До першої п'ятірки також увійшли очільник Офісу президента Кирило Буданов — 7,2% та абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик — 5,9%.

Несподіваний фаворит: за кого українці проголосували б на виборах сьогодні - фото 2

Вибори президента: за кого готові голосувати українці

Далі у рейтингу розташувалися Петро Порошенко — 4,6%, Ігор Терехов — 4,3%, Дмитро Разумков — 3,7%, Андрій Білецький — 2,3%, Юлія Тимошенко — 1,7%, Сергій Притула — 0,8% та Віталій Кличко — 0,3%. Ще 4% респондентів заявили, що підтримали б іншого кандидата, 2,6% повідомили, що не брали б участі у голосуванні, а 11,9% поки не визначилися зі своїм вибором.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як відставка Федорова підірвала рейтинги Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що колишній начальник Генштабу Гнатов зізнався, які дві ініціативи Федорова щодо реформи ТЦК відхилило військове керівництво.



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Джерело: https://cdn.prod.website-files.com/685c279caf66f4023ad2cab4/6a6096b33463e6574c54786b_RG_Press-release_Politics_072026_compressed.pdf
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