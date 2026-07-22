Неожиданный фаворит: за кого бы украинцы проголосовали на выборах сегодня

Если бы президентские выборы в Украине прошли в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей получил бы действующий президент Владимир Зеленский. В то же время новое социологическое исследование показало стремительный рост популярности бывшего министра обороны Михаила Федорова, вошедшего в тройку лидеров. Такие результаты обнародовала социологическая группа "Рейтинг" по итогам опроса, проведенного 20-21 июля 2026 года.

За кого украинцы проголосовали бы на выборах

Согласно социологическому исследованию, 22,3% опрошенных готовы проголосовать за Владимира Зеленского на ближайших выборах президента Украины. Второе место занимает бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный с 14,9% поддержки.

Третьим стал бывший министр обороны Михаил Фёдоров, за которого готовы отдать голос 13,4% респондентов. Резкий рост его рейтинга связан с недавним отстранением от должности и общественной реакцией на это решение.

В первую пятерку также вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов – 7,2% и абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик – 5,9%.

Выборы президента: за кого готовы голосовать украинцы

Далее в рейтинге расположились Петр Порошенко – 4,6%, Игорь Терехов – 4,3%, Дмитрий Разумков – 3,7%, Андрей Белецкий – 2,3%, Юлия Тимошенко – 1,7%, Сергей Притула – 0,8% и Виталий Кличко – 0,3%. Еще 4% респондентов заявили, что поддержали бы другого кандидата, 2,6% сообщили, что не участвовали бы в голосовании, а 11,9% пока не определились со своим выбором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как отставка Федорова подорвала рейтинги Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что бывший начальник Генштаба Гнатов признался, какие две инициативы Федорова по реформе ТЦК отклонило военное руководство.